ВАШИНГТОН, 16 июн — ПРАЙМ. Госдепартамент США настаивал на введении санкций против компании Nord Stream 2 AG, которая реализует проект российского газопровода "Северный поток 2", и её главы Маттиаса Варнига, но президент Джо Байден отказался, опасаясь испортить отношения с Германией, сообщает газета Washington Post со ссылкой на близкие к вопросу источники. Экс-посол США назвал ошибки страны по "Северному потоку-2"

По их информации, госсекретарь Энтони Блинкен, его заместитель Венди Шерман и замгоссекретаря по политическим вопросам Виктория Нуланд выступили за санкции, направленные на блокировку проекта, без исключения для компании и её исполнительного директора.

Президент Байден и высокопоставленные представители совета национальной безопасности выступили против, заявив, что санкции могут испортить отношения с Берлином, сообщили источники. Как отмечает издание, так как проект завершен более чем на 90%, Белый дом рассматривает его как совершившийся факт, поэтому нет смысла ставить под угрозу отношения между США и Германией.

Ранее Белый дом констатировал, что помешать строительству газопровода будет сложно, поскольку он практически достроен. США 20 мая заявили, что отказались от введения санкций против компании Nord Stream 2 AG, которая реализует проект газопровода "Северный поток 2", объяснив это тем, что это в их национальных интересах. Однако затем США ввели санкции против организаций РФ и судов по проекту "Северный поток 2".

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год — в декабре 2020 года силами уже российского судна-трубоукладчика "Фортуна", а 27 апреля текущего года к нему присоединился "Академик Черский". При этом США с тех пор неоднократно ужесточали санкции против проекта.

В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.

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