МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 11 июня, снизились на 1,6%, или на 7,4 миллиона баррелей — до 466,7 миллиона баррелей, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны.

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали снижения показателя на 3,3 миллиона баррелей.

Кроме того, стратегический резерв нефти в стране сократился на 0,9 миллиона баррелей, или на 0,1%, до 625,6 миллиона баррелей, также сообщает министерство. Ценам на нефть предсказали взлет до $100

При этом запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) за отчетную неделю снизились до 43,6 миллиона с 45,7 миллиона баррелей неделей ранее.

Запасы бензина в США за неделю выросли на 2 миллиона баррелей (на 0,8%), до 243 миллионов баррелей. Аналитики, напротив, прогнозировали снижение показателя на 0,6 миллиона баррелей.

Запасы дистиллятов снизились на 1 миллион баррелей, или на 0,7%, до 136,2 миллиона баррелей, в то время как прогнозировалось их увеличение на 0,19 миллиона баррелей.

ДОБЫЧА

Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 11 июня, выросла на 200 тысяч баррелей в сутки и составила 11,2 миллиона баррелей в сутки, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны.

В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 11 миллионов баррелей в сутки.

Добыча нефти в стране в прошлом году составила в среднем 11,31 миллиона баррелей в сутки.

Точные данные по добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По предварительным данным, добыча нефти в апреле составила 11,08 миллиона баррелей в сутки, в мае — 10,98 миллиона.

Минэнерго США 8 июня повысило прогноз средней добычи нефти в стране на 2021 год до 11,08 миллиона баррелей в сутки, на 2022 год — понизило до 11,79 миллиона баррелей в день.