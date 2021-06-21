МИНСК, 21 июн — ПРАЙМ. Договор об общем рынке нефти и нефтепродуктов в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) должен быть подписан странами-участницами до 1 января 2023 года, заявил в понедельник председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаил Мясникович. Bank of America назвал шесть причин для роста нефти до $100 за баррель

"Что касается договора по общему рынку нефти и нефтепродуктов в ЕАЭС, то стоит задача до 1 января 2023 года подписать его", — заявил Мясникович по итогам прошедшего в Бресте выездного заседания коллегии ЕЭК и встречи с бизнес-сообществом Белоруссии, подробности приводит газета "СБ. Беларусь сегодня" на своем сайте.

Мясникович выразил сожаление в связи с тем, что ряд документов, которые планировалось принять ранее в нефтяной сфере в ЕАЭС, не были приняты в силу разных причин. "И сейчас в рамках нашей каденции основные документы надо принять и по нефти, и по газу, и по промкооперации", — заметил он.

ЕАЭС — международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и функционирующее с 1 января 2015 года. Сейчас членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Ранее планировалось, что единые рынки нефти и газа в ЕАЭС заработают в 2025 году.