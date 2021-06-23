МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 18 июня, снизились на 1,6%, или на 7,6 миллиона баррелей — до 459,1 миллиона баррелей, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны. ОПЕК+ может увеличить совокупную добычу нефти

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали снижения показателя на 3,9 миллиона баррелей.

Кроме того, стратегический резерв нефти в стране сократился на 1,7 миллиона баррелей, или на 0,3%, до 623,9 миллиона баррелей, также сообщает министерство.

При этом запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) за отчетную неделю снизились до 41,7 миллиона с 43,6 миллиона баррелей неделей ранее.

Запасы бензина в США за неделю снизились на 2,9 миллиона баррелей (на 1,2%), до 240 миллионов баррелей. Аналитики прогнозировали рост показателя на 0,8 миллиона баррелей.

Запасы дистиллятов выросли на 1,8 миллион баррелей, или на 1,3%, до 137,9 миллиона баррелей, в то время как прогнозировалось их увеличение на 1,1 миллиона баррелей. Форс-мажор на горизонте. Что подтолкнёт нефть к 100 долларам

ДОБЫЧА НЕФТИ

Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 18 июня, снизилась на 100 тысяч баррелей в сутки и составила 11,1 миллиона баррелей в сутки, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны.

В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 11,025 миллиона баррелей в сутки.

Добыча нефти в стране в прошлом году составила в среднем 11,31 миллиона баррелей в сутки.

Точные данные по добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По предварительным данным, добыча нефти в апреле составила 11,08 миллиона баррелей в сутки, в мае — 10,98 миллиона.

Минэнерго США 8 июня повысило прогноз средней добычи нефти в стране на 2021 год до 11,08 миллиона баррелей в сутки, на 2022 год — понизило до 11,79 миллиона баррелей в день.