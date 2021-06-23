Запасы нефти в США за неделю снизились больше прогноза
МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 18 июня, снизились на 1,6%, или на 7,6 миллиона баррелей — до 459,1 миллиона баррелей, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны.
Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали снижения показателя на 3,9 миллиона баррелей.
Кроме того, стратегический резерв нефти в стране сократился на 1,7 миллиона баррелей, или на 0,3%, до 623,9 миллиона баррелей, также сообщает министерство.
При этом запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) за отчетную неделю снизились до 41,7 миллиона с 43,6 миллиона баррелей неделей ранее.
Запасы бензина в США за неделю снизились на 2,9 миллиона баррелей (на 1,2%), до 240 миллионов баррелей. Аналитики прогнозировали рост показателя на 0,8 миллиона баррелей.
Запасы дистиллятов выросли на 1,8 миллион баррелей, или на 1,3%, до 137,9 миллиона баррелей, в то время как прогнозировалось их увеличение на 1,1 миллиона баррелей.
ДОБЫЧА НЕФТИ
Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 18 июня, снизилась на 100 тысяч баррелей в сутки и составила 11,1 миллиона баррелей в сутки, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны.
В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 11,025 миллиона баррелей в сутки.
Добыча нефти в стране в прошлом году составила в среднем 11,31 миллиона баррелей в сутки.
Точные данные по добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По предварительным данным, добыча нефти в апреле составила 11,08 миллиона баррелей в сутки, в мае — 10,98 миллиона.
Минэнерго США 8 июня повысило прогноз средней добычи нефти в стране на 2021 год до 11,08 миллиона баррелей в сутки, на 2022 год — понизило до 11,79 миллиона баррелей в день.
https://1prime.ru/energy/20210623/834015704.html