МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ, Валерия Княгинина. Эксперты Bank of America назвали 6 причин для роста цены нефти до 100 долларов за баррель. Однако это может произойти лишь в следующем году и то, если все карты сложатся. Пока же веских оснований для такого прогноза нет. Более того, нельзя исключать, что в ближайшее время нефтяные котировки, наоборот, начнут снижаться. О том, что все-таки будет происходить на рынке нефти, эксперты рассказали агентству "Прайм". Эксперт рассказал, чем нефть по $200 опасна для России

Нефти сорта Brent прогнозируют рост котировок до $100 за баррель уже к 2022 году. Эксперты Bank of America в своем отчете называют три причины для этого со стороны спроса и три — со стороны предложения.

Так, в частности, среди факторов спроса, которые могут повлиять на рост цен, выделяют отложенный спрос после локдаунов и преобладание частных автомобильных перевозок над другими видами транспорта. Помимо этого, режим "удаленки" может привести к формату "работа из автомобиля" и увеличить расстояния, которые люди проезжают на личном транспорте.

Со стороны спроса выделяют, в первую очередь, увеличение капитальных затрат компаний на достижение целей Парижского соглашения по климату. Другой фактор — более активную роль в энергетическом секторе стали играть инвесторы, которые вкладывают в финансовый сектор и в устойчивое развитие (ESG, environmental, social, governance). Рекорд цены на нефть: что будет дальше с черным золотом

На текущий 2021 год банк повысил прогноз среднегодовой цены нефти с $60 до $68 за баррель. Прогноз на 2022 год повышен на 15 долларов — с $60 до $75 за баррель, а в 2023 году аналитики банка ожидают цены в $65 долларов. Но в то же время аналитики Bank of America не исключили риски снижения нефтяных котировок. Это возможно в случае возвращения на рынок иранских объемов нефти, мутации коронавируса и замедление процесса вакцинации.

РЫНОК ПРЕДСКАЗУЕМ

Опрошенные "Прайм" эксперты в ближайшее время ожидают небольшого роста нефтяных котировок, однако до $100 за бочку они не до растут даже в следующем году ввиду "перегретости" рынка.

"Краткосрочно с учетом позитивного сантимента и неплохого автомобильного сезона в США цены на нефть могут вырасти до 75-80 долларов за баррель, но в целом считаем, что уже начинает формироваться "перегретость", не подкрепленная фундаментально", — считает главный аналитик Промсвязьбанка Екатерина Крылова.

В свою очередь аналитик "Фридом Финанс" Евгений Миронюк отмечает: в ближайшее время инвесторы будут проявлять осторожность, следить за выступлениями членов ФРС США, отслеживать сигналы, указывающие на то, что Центральный банк начнет сворачивать ультрамягкую денежно-кредитную политику. Также их будет интересовать отраслевая статистика из Соединенных Штатов. Вместо скважин роют яму. Когда нефть взлетит до 100 долларов

Миронюк ожидает, что вскоре котировки нефти попытаются протестировать уровень $75 за баррель Brent. Поддержку этому окажет продолжающаяся тенденция сокращения запасов сырья.

"Так, на прошедшей недели произошло четырехкратное уменьшение объема запасов по статистике от API (до 8,5 млн баррелей в сутки) и существенное по статистике от EIA (до 7,4 баррелей в сутки)", — подкрепляет свою позицию аналитик.

При этом сильного скачка на рынке нефти никто из опрошенных аналитиков в 2021 году не ожидает.

Если говорить о текущем балансе рынка, рассуждает старший аналитик Банка Уралсиб Алексей Кокин, то пока не видно факторов со стороны спроса, способных в ближайшие месяцы вызвать рост цены Brent еще на 40% (именно они необходимы для преодоления отметки в $100). Добыча нефти не поспевает за спросом

При этом, конечно, нельзя исключать неожиданностей и форс-мажоров со стороны предложения. "Однако важным обстоятельством является высокая свободная мощность добычи в странах ОПЕК+, в первую очередь в Саудовской Аравии и других странах Персидского залива. По разным оценкам, она составляет 6-7 млн баррелей в сутки, что позволит купировать краткосрочные перебои поставок из проблемных регионов", — поясняет он.

Аналитики Промсвязьбанка также не видят предпосылок к тому, что цены на нефть в ближайшее время приблизятся или даже превысят $100 за баррель. "Считаем, что темпы восстановления мирового спроса, а также скорость формирования коллективного иммунитета против коронавируса недостаточны для такого роста цен", — говорит Крылова и добавляет, что есть риски по предложению — как со стороны сланцевых производителей США, так и Ирана. "Вместе с тем, страны ОПЕК+ могут увеличить объемы возвращаемого предложения на рынок, учитывая текущие высокие цены", — подчёркивает аналитик.

НЕФТЬ ЗА 100

Подтолкнуть "сильно вверх" цены на нефть может масштабный рост спроса на нефтепродукты, в следствии устойчивых темпов вакцинации в мире и снятие карантинных ограничений на передвижение, считают аналитики.

Вместе с тем, сырьевые котировки сейчас находятся вблизи максимального уровня с конца 2018 года. Это сигнализирует о росте спекулятивной составляющей в стоимости данного товара при рекордном объеме ликвидности, предоставляемой центральными банками, она и является основной причиной волатильности, отмечает Миронюк.

"Именно спекулятивная составляющая может стать драйвером роста котировок до 100 долларов за баррель в долгосрочной перспективе", — считает эксперт.

Говоря о реальном соотношении спроса и предложения, не исключено, что баланс вновь может сместиться в сторону большего предложения нефти под влиянием пересмотра договоренностей ОПЕК+ и роста добычи независимыми производителями. Весь потенциально предлагаемый производителями объем нефти не может быть востребован рынком в ближайшие годы, но нефть, как спекулятивный актив, может показывать скачки цен до 100 долларов за баррель с последующей коррекцией, пояснил он. Чем дальнейший рост цен на нефть опасен для рынка

"Опыт последних 15 лет показывает, что нельзя с полной уверенностью исключать рост цены Brent выше 100 долларов. После кратковременного взлета цен к 140 долларов за баррель в 2008 году, мы снова увидели цены выше 100 долларов за бочку нефти в 2012-2014 годах, а в 2017-2018 годах — длинный тренд роста, который, однако, закончился на уровнях ниже 90 долларов за баррель", — отметил Кокин.

И все же сейчас подобные взлеты маловероятны. По мнению Крыловой, с конца лета цены на нефть перейдут к снижению на фоне охлаждения позитивного сантимента, рисков по предложению и недостаточному спросу.

Аналитики Уралсиба в базовом сценарии также ожидают возвращения Brent в диапазон 60-70 долларов за баррель благодаря согласованному росту добычи ОПЕК+.