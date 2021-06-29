МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. Си Цзиньпин объявил о курсе на декарбонизацию и "углеродную нейтральность", что стало причиной пересмотра прогноза потребления газа в Китае в сторону понижения. Однако спрос на природный газ в стране растет опережающими темпами. Несмотря на изменение прогноза российские газодобывающие компании рассматривают Китай как перспективный рынок, и намерены наращивать поставки в эту страну. Не ждали. Кто может подвинуть Россию на мировом газовом рынке

ПЕРЕСМОТРЕЛИ В СТОРОНУ ПОНИЖЕНИЯ

Потребление газа в Китае вырастет до 526 млрд куб. м к 2030 году, затем темпы роста спроса замедлятся, и к 2035 году спрос достигнет 650 млрд куб. м, заявила Тань Шаньуа, официальный представитель государственной трубопроводной компании PipeChina, во время проведения конференции 7th China LNG & Gas International Summit 2021.

По мнению экспертов PipeChina, которое озвучила Тань, после 2035 года потребление газа начнет снижаться и к 2050 году составит 550 млрд куб. м. Оценки перспектив спроса на газ основываются на многочисленных исследованиях внутреннего рынка, которые провела PipeChina.

По данным Государственного бюро статистики КНР, в прошлом году фактическое потребление газа в стране достигло 326,2 млрд куб. м – на 7,2% больше по сравнению с 2019 годом.

Китайские аналитики газового рынка начали пересматривать прогнозы спроса на газ в долгосрочной перспективе после обещания председателя КНР Си Цзиньпина обеспечить достижение "углеродной нейтральности" к 2060 году – нулевого выброса парниковых газов, прежде всего углекислого газа.

Ранее китайские эксперты прогнозировали, что спрос на газ в Китае будет уверенно расти и к 2050 году достигнет 700 млрд куб. м. Однако после обещания, который дал мировому сообществу китайский лидер, вице-президент государственной PetroChina Ху Чуанчжи сообщил в апреле о пересмотре прогноза: к 2030 году потребление газа в Китае составит 535-605 млрд куб. м.

Тань убеждена, что спрос на газ со стороны теплоэлектростанций, а не домохозяйств, станет основной причиной роста потребления этого вида энергоносителей в будущем. Другие представители газовой отрасли Китая согласны с тем, что газ будет играть важную роль, поскольку является резервным видом топлива, которое дополняет ВИЭ и обеспечивает стабильную генерацию электроэнергии. Солнечные батареи и ветряные генераторы не могут гарантировать стабильное производство электроэнергии. В соответствии с мировой тенденцией в ближайшие десятилетия ВИЭ будут активно развиваться, несмотря на дороговизну и имеющиеся недостатки.

Государственное энергетическое агентство КНР планирует, что доля ВИЭ в энергетическом балансе страны к 2025 году превысит 50%. Совокупная доля ВИЭ – ветра, солнца и гидроэлектростанций – достигла 41,2% от всего количества произведенной в прошлом месяце электроэнергии. В мае производство электроэнергии в Китае достигло 2,240 ГВт.

В Энергетическом совета Китая прогнозируют, что установленная мощность ТЭС, использующих в качестве топлива природный газ, до 2025 года будет в среднем расти на 9,6% в год и достигнет 150 ГВт. В конце прошлого года этот показатель составил 97,5 ГВт, в прошлом месяце – 105,8 ГВт. Отнять сколько можно: у российской нефти появился новый соперник

НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ – НЕ ПОМЕХА ДЛЯ РОСТА ИМПОРТА

Ву Йифен, глава газового департамента в государственной компании PetroChina, сказал, что на китайском рынке существует неопределенность по поводу спроса на газ, что может негативно сказаться на балансе спроса и предложения в ближайшие пять-десять лет.

"Мы не способны предсказать, как будут обстоять дела с COVID-19, ликвидностью в США и как быстро будет расти спрос на энергоносители в связи с восстановлением производства после пандемии. Все это существенно повлияло на объемы потребления природного газа и на его стоимость в течение последнего года", – сказал Ву.

Он считает, что рост спроса на природный газ объясняется необходимостью сокращать вредные выбросы, но этот вид энергоносителей не может обеспечить полную "углеродную нейтральность".

"Использование природного газа с целью осуществления декарбонизации является спорным решением. В конце концов, углеродные выбросы при сжигании природного газа составляют 50% (по сравнению с углем – прим. ред.)", — делает вывод глава газового департамента PetroChina.

Однако путь к "углеродной нейтральности" лежит через увеличение доли газа в энергетическом балансе. Согласно последнему прогнозу CNPC, дочерней структурой которого является PetroChina, доля газа в энергетическом балансе Китая к 2030 году увеличится к 2030 году до 12% по сравнению с 8,7% в 2020 году.

Собственная добыча не может обеспечить потребности Китая в газе, поэтому быстрыми темпами растет импорт – прежде всего СПГ.

В мае ведущие китайские нефтегазовые компании прогнозировали, что спрос на газ в 2021 составит 350-360 млрд куб. м. Согласно планам Национального энергетического управления КНР, в этом году добыча газа в стране достигнет 202,5 млрд куб. м.

В январе-мае 2021 года добыча газа в стране достигла 87,2 млрд куб. м – на 10,3% больше, чем за тот же период прошлого года. Однако импорт газа в Китай за первые пять месяцев 2021 года в годовом исчислении вырос на 24,5% — до 49,78 млн т (68,7 млрд куб. м после ре-газификации), включая 33,9 млн т (46,8 млрд куб. м после ре-газификации) в виде СПГ. Западные эксперты прогнозируют, что в этом году импорт СПГ в страну достигнет 81,2 млн т, и по этому показателю Китай станет мировым лидером, опередив Японию.

"НОВАТЭК" СМОТРИТ НА ВОСТОК

Российские газодобывающие компании рассматривают Китай, как самый перспективный газовый рынок в мире. Пересмотр прогнозов спроса на газ в сторону понижения из-за стремления Китая к декарбонизации и "углеродной нейтральности" не заставили российских экспортеров изменить свои планы.

"Новатэк" планирует полностью ввести в эксплуатацию завод "Арктик СПГ – 2" в 2025 году, а не в 2026 году как ожидалось ранее.

Три технологических линий мощностью 6,6 млн т/г каждая будут введены в строй 2023, 2024 и 2025 годы. Китайские нефтегазовые гиганты CNPC и CNOOC имеют в проекте 10% доли.

Кроме того, "Новатэк" увеличил загрузку действующего завода "Ямал СПГ" с целью увеличения поставок на мировой рынок, заявил Марк Джетвей, финансовый директор и заместитель председателя правления российской компании.

"Сейчас загрузка "Ямал СПГ" достигает 110% от его установленной мощности, он производит 2 млн т/сут. сверх проектной мощности, составляет 16,5 млн т/г", — сообщил Джетвей во время выступления на конференции.

"Новатэк" намерен производить к 2030 году 70 млн т СПГ в год. Из этого объема 80%-85% компания будет направлять на азиатский рынок, прежде всего в Китай, особо подчеркнул финансовый директор крупнейшей независимой газовой компании России. Гаснут лампочки Ильича. Кто оставит Европу без света

КИТАЙ – АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ РЫНОК ДЛЯ "ГАЗПРОМА"

"Газпром" начал поставки газа в Китай по трубопроводу "Сила Сибири" в конце 2019 года – раньше намеченного срока. В прошлом году объем поставок составил 4,1 млрд куб. м – меньше, чем планировалось в связи падением спроса во время пандемии коронавируса. Выручка составила 44,3 млрд руб. Российская компания продавала трубопроводный газ в Китай по цене свыше $150/тыс. куб. м – дороже, чем в Европе, основном рынке сбыта для "Газпрома".

Ожидается, что в этом году объем поставок по "Силе Сибири" может составить от 8,5 до 10 млрд куб. м в зависимости от спроса на китайском рынке. В соответствии с соглашением между "Газпромом" и китайской CNPC, поставки по газопроводу достигнут 38 млрд куб м/г в 2024 году.

"Газпром" предлагает китайской стороне увеличить объем поставок до 44 млрд куб. м/г.

В связи с резким обострением китайско-австралийских отношений Пекин может значительно увеличить импорт российского газа – трубопроводного и СПГ. В настоящее время Австралия является крупнейшим поставщиком СПГ в Китай.

"Газпром" также рассматривает возможность строительства газопровода "Сила Сибири – 2" мощностью 50 млрд куб. м/г, который планируется проложить в Китай через территорию Монголии.