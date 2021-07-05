МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Дата следующей встречи ОПЕК+ может быть объявлена в течение десяти дней, выразил надежду министр нефти Ирака Ихсан Абд аль-Джаббар. Аналитик оценила перенос заседания ОПЕК+

ОПЕК+ отменил свою очередную встречу, которая должна была пройти в понедельник, и пока не определился с новой датой переговоров.

"Мы надеемся, что в следующие десять дней может быть объявлена дата следующей встречи ОПЕК+", — сообщило агентство Блумберг со ссылкой на министра.

Он отметил, что Ирак не хочет ценовой войны и повышения нефтяных цен выше текущего уровня, пишет агентство. Министр вместе с этим заявил, что Ирак поддерживает продление текущего соглашения до конца 2022 года и постепенное увеличение добычи нефти, сообщило агентство.

Начало переговоров ОПЕК+ в понедельник планировалось на 16.00 мск. Источник РИА Новости сообщал, что они задерживаются из-за неформальных консультаций. При этом заседания альянса 1 и 2 июля не принесли результатов из-за принципиальной позиции ОАЭ по поводу рекомендации министерского мониторингового комитета ОПЕК+ продлить нефтяную сделку до конца всего 2022 года с конца апреля.