ВАШИНГТОН, 25 июл — ПРАЙМ. Бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал действующую администрацию за "переговоры с ОПЕК и Россией" по нефти. В США предложили объявить импичмент Байдену из-за "Северного потока-2"

"Они ведут переговоры с ОПЕК и Россией, тогда как у нас столько нефти, что мы не знали, куда ее девать", — сказал Трамп, выступая в Аризоне.

Он также заявил, что при нем США стали энергетически независимыми.

США не участвуют в переговорах ОПЕК и ОПЕК+, хотя и заявляли, что выступают за достижение соглашения между крупнейшими производителями нефти.

Альянс ОПЕК+ на заседании в воскресенье достиг консенсуса, продлив нефтяную сделку до конца всего 2022 года и решив с августа увеличивать добычу нефти на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно до полного выхода из текущих ограничений производства, которые сейчас составляют 5,8 миллиона баррелей нефти в сутки.

Также Трамп вновь заявил, что он "остановил" газопровод "Северный поток 2", а нынешний президент Джо Байден его одобрил.

"Я остановил его… а он одобрил самый большой трубопровод в мире, который идет из России в Германию, а мы-то должны защищать Германию", — сказал Трамп, выступая в Аризоне.

"Я лажу с Путиным, потому что это хорошо, я с ним лажу, он со мной ладит, но никто не был жестче с Россией, чем я", — сказал Трамп.

Он также заявил, что говорил канцлеру Германии Ангеле Меркель, что с трубопроводом будет "покончено". Эксперты назвали сделку по "Северному потоку-2" PR-ходом Вашингтона

"Я спросил: мы тратим миллиарды долларов, чтобы защитить вас от России, а вы платите миллиарды и миллиарды долларов за энергию из Россию. Что это, черт возьми, такое?" — заявил Трамп.

"Я остановил его, а он (Байден — ред.) в течение пары недель его одобрил. А теперь они его возобновят, они его закончат через пару месяцев, и это будут миллиарды и миллиарды долларов. А американский трубопровод они остановили", — сказал Трамп.

Ранее США заявили, что решили не накладывать санкции на германскую компанию, которая занимается эксплуатацией трубопровода, хотя и продолжают считать его строительство "плохой идеей". Позднее США и Германия распространили совместное заявление о том, что будут поддерживать энергонезависимость Украины, которая может потерять средства от транзита российского газа после достройки "Северного потока 2".

В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. Кроме того, в Москве не раз заявляли, что газопровод будет достроен. В Москве отмечали, что договор о транзите газа в Европу через Украину останется в силе на весь период его действия, даже после его завершения Москва не намерена отказываться от украинского транзита.

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