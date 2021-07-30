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2021
https://1prime.ru/energy/20210730/834343460.html
Новак назвал ожидаемый уровень добычи нефти к маю 2022 года
Энергетика
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Россия рассчитывает в мае 2022 года достичь уровня добычи нефти в 10,5 млн баррелей в сутки, заявил Новак. ПРАЙМ, 30.07.2021
добыча нефти, россия, нефть, александр новак, новости, энергетика, нефть
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Россия рассчитывает в мае 2022 года достичь уровня добычи нефти в 10,5 млн баррелей в сутки, заявил Новак.