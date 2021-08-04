ЛОНДОН, 4 авг — ПРАЙМ. Захваченный в Оманском заливе танкер Asphalt Princess направляется в сторону Ирана, говорится в сообщении информационного сервиса по морским перевозкам Lloyd's List. Танкер потерял управление в Оманском заливе

По данным Lloyd's List, речь идет об танкере-асфальтовозе Asphalt Princess под панамским флагом, сообщения о захвате которого появились во вторник.

"Через несколько дней после рокового нападения на танкер, управляемый Zodiac (речь о танкере Mercer Street — ред.), вооруженные люди захватывают танкер с асфальтом в Оманском заливе и направляют судно в Иран", — отмечает Lloyd's List.

По словам редактора отраслевого журнала Lloyd's List Ричарда Мида, танкер Asphalt Princess подает сигналы посредством автоматической идентификационной системы. "Судно направляется в Иран под контролем вооруженных людей. Тем временем сайт владельцев судна, базирующихся в ОАЭ Prime Tankers, вышел из строя после нападения. Звонки оставались без ответа с раннего вечера", — написал Мид в Twitter.

Во вторник британская организация по координации морских торговых перевозок (UKMTO) уведомила о возможном захвате судна в Оманском заливе. В МИД Великобритании РИА Новости сообщили, что в срочном порядке расследуют инцидент на судне близ ОАЭ.

В минувший четверг шедший под либерийским флагом танкер Mercer Street подвергся нападению в Аравийском море. Компания-оператор судна Zodiac Maritime принадлежит израильскому предпринимателю Эялю Оферу. В результате инцидента погибли два члена экипажа — гражданин Румынии и гражданин Великобритании, предположительно, отвечавший за охрану судна. США возложили на Иран ответственность за нападение на судно в Аравийском море с использованием беспилотника.

МИД Ирана позже назвал заявления США и Британии о причастности Тегерана к атакам на израильский танкер противоречивыми и беспочвенными.

Посольство исламской республики в Великобритании заявило, что Тегеран не имеет подтверждения каких-либо новых инцидентов с торговыми судами в регионе Персидского залива.

"Согласно нашим прямым связям в регионе Персидского залива, никакая информация о новых инцидентах с каким-либо торговым судном в регионе до сих пор не подтверждена", — говорится в сообщении дипмиссии в Twitter.

"Ввод общественности по всему миру в заблуждение ради дипломатической выгоды в Нью-Йорке — это нечестная игра", — добавили в посольстве.

Планируется, что ООН 9 августа обсудит безопасность в морских водах.

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