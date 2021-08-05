МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Госкорпорация "Росатом" планирует в 2024 году начать строительство АЭС малой мощности в Якутии, в рамках этого проекта получена необходимая лицензия Ростехнадзора, сообщила пресс-служба компании "Русатом Оверсиз". Специалисты предприятия "Роскосмоса" предлагают создать на Марсе АЭС

"Лицензия была получена в рамках реализации проекта сооружения наземной атомной станции малой мощности (АСММ) с реакторной установкой РИТМ-200Н в поселке Усть-Куйга Усть-Янского района Республики Саха (Якутия)… Старт сооружения атомной станции малой мощности запланирован на 2024 год", — говорится в сообщении.

"Мы достигли очередной вехи в проекте сооружения АСММ в Якутии – получили соответствующую лицензию от Ростехнадзора. Это важный шаг на пути успешной реализации проекта, окончание которого запланировано на 2028 год", — заявил вице-президент "Русатом Оверсиз" Олег Сиразетдинов, слова которого приведены в сообщении.

В основе проекта сооружения АСММ в Якутии – опробованная технология "Росатома" с реакторами РИТМ-200, спроектированными с учетом многолетнего опыта эксплуатации малых реакторов на судах российского атомного ледокольного флота.

На данный момент завершена большая часть изыскательских работ на площадке сооружения станции, разработаны предварительный вариант материалов оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и материалы обоснования лицензии. В июне нынешнего года в поселке Усть-Куйга прошли общественные слушания по материалам оценки воздействия проекта на окружающую среду.

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