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https://1prime.ru/energy/20210901/834574836.html
Правительство не видит рисков повышения цен на топливо
Энергетика
Новости
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Правительство РФ не видит сейчас риска повышения внутренних цен на топливо, наблюдается тенденция к восстановлению рынка, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. ПРАЙМ, 01.09.2021
цены на бензин, топливо, правительство рф, александр новак, бензин, новости, энергетика, нефть
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Правительство РФ не видит сейчас риска повышения внутренних цен на топливо, наблюдается тенденция к восстановлению рынка, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.