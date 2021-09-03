ВЛАДИВОСТОК, 3 сен — ПРАЙМ. Министерство природных ресурсов и экологии России планирует за три года открыть больше 150 перспективных площадей для лицензирования твердых полезных ископаемых и больше 50 — углеводородов, сообщил министр Александр Козлов на Всероссийском экономическом форуме (ВЭФ). Минприроды и Минэнерго предложат меры по увеличению добычи нефти

"Ставим себе цель открыть за три года более 150 перспективных площадей для лицензирования твёрдых полезных ископаемых (ТПИ) и более 50 — по углеводородам", — рассказал он на сессии "Недра Дальнего Востока: на пути от геологоразведки до комплексной переработки".

А к 2030 году ведомство ставит цель в 300 и более чем в 200 площадей соответственно.

Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

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