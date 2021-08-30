МОСКВА, 30 авг – ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. В конце прошлой недели издание "Коммерсант" сообщило, что Игорь Сечин глава "Роснефти" и ответственный секретарь президентской комиссии по ТЭК обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой разрешить компании экспортировать в Европу 10 млрд куб. м/г. "Коммерсант" ссылается на адресованное президенту письмо Сечина, содержание которого удивительным образом стало достоянием гласности.

ЭКСПОРТ ПО ТРУБЕ ЛУЧШЕ ЭКСПОРТА СПГ

На фоне рекордно высоких цен на газ "Роснефть" решила в очередной раз предпринять попытку добиться права поставлять за рубеж газ по принадлежащей "Газпрому" трубопроводной системе. "Роснефть" научилась добывать нефть дешевле, чем Saudi Aramco

В соответствии с законодательством РФ исключительное право поставлять газ за рубеж по трубопроводам принадлежит "Газпрому".

Однако в случае подписания агентского соглашения с "Газпром экспортом" — дочерней структурой "Газпрома", осуществляющей поставки газа за рубеж требования российского законодательства формально будут соблюдены.

Ранее руководство "Роснефти" при помощи административного ресурса уже предпринимало попытки начать экспорт своего газа. В 2014 году "Роснефть" и "Новатэк" получили право экспорта сжиженного природного газа (СПГ).

"Новатэк" использовал это право, приступив совместно с иностранными партнерами к строительству завода по производству СПГ – проект "Ямал СПГ".

В декабре 2017 года была запущена в эксплуатацию первая производственная линия мощностью 5,5 млн т/г, а конце следующего года завод вышел на полную мощность 16,5 млн т/г.

В последующие годы в связи быстрым ростом спроса на СПГ в мире производство на заводе превышало установленную мощность. В 2019 и 2020 годах объемы производства "Ямал СПГ" составили 18,4 и 18,6 млн т соответственно.

Вся произведенная продукция отгружалась потребителям за рубежом. Сейчас "Новатэк" ведет строительство второго завода "Арктик СПГ – 2" мощностью 19,6 млн т/г. Запуск первой производственной линии должен состоятся в начале 2023 года, а полностью завод будет введен в строй в 2026 году. Очередная подножка США. Кто спасет Европу зимой от холода

В отличие от "Новатэка", "Роснефть" не спешила создавать мощности по производству СПГ, ограничившись громкими заявлениями. Крупнейшая российская нефтяная компания сообщала о планах строительства СПГ-заводов на Дальнем Востоке и Крайнем Севере.

В проект стратегии развития производства СПГ в России до 2035 года включены три проекта "Роснефти" совокупной мощностью до 95 млн т/г. Однако пока "Роснефть" не приступила к практической реализации ни одного из заявленных проектов.

Создание собственных мощностей по производству СПГ требует много времени, титанических усилий и больших капитальных вложений. Кроме того, сохраняются риски перепроизводства и падения спроса, как это произошло в 2020 году из-за ограничений во время пандемии коронавируса.

В 2015 году "Роснефть" предприняла попытку начать экспорт в Европу через единый экспортный канал "Газпрома" в соответствии с агентскими соглашениями. Покупателями должны были стать компании, которые не получали газ от "Газпрома", против которого Европейская комиссия (ЕК) начала антимонопольное расследование.

Среди потенциальных покупателей выделялась ВР, которая планировала получить от "Роснефти" по агентскому соглашению с "Газпром экспортом" 7 млрд куб. м. ВР – один из лидеров мировой нефтегазовой отрасли – является крупнейшим иностранным акционером "Роснефти".

"РОСНЕФТЬ" ПОМОЖЕТ ЕВРОПЕЙЦАМ

Руководство "Газпрома" выступило против поставок газа, добываемого другими компаниями, даже через единый экспортный канал. Российская газовая компания способна поставить в Европу дополнительные объемы в случае необходимости, а экспорт "Роснефти" мог обрушить цены на спотовом рынке, на привязке к которым настаивали регуляторы ЕС, в первую очередь ЕК. Европа может начать хитрые проверки "Северного потока-2"

"Газпром" осуществлял поставки европейским партнерам в соответствии с долгосрочными контрактами, в которых цена на газ формировалась в зависимости от котировок нефти с задержкой в 6-9 месяцев.

Однако в связи с ростом производства и экспорта СПГ европейские структуры начали оказывать давление на "Газпром" с целью изменить условия долгосрочных контрактов.

Обвиняя "Газпром" в монополизме и начав антимонопольное расследование – для чего был принят Третий энергетический пакет – европейские партнеры добивались изменения формулы, по которой формировались цены на поставляемый в Европу российский газ.

По настоянию Брюсселя, в ценовую формулу действующих контрактов кроме нефтяных котировок были включены спотовые цены на газ.

Когда цены на спотовом рынке были ниже, чем цены на газ, поставляемый по долгосрочным контрактам, "Газпром" был вынужден осуществлять так называемые ретроактивные платежи – возвращать часть суммы, полученной в качестве оплаты за уже поставленные объемы.

В Европе полагали, что масштабные поставки СПГ, прежде всего из США, не позволят не допустить подорожание газа. В результате цены на российский трубопроводный газ "отвязались" от котировок нефти и более чем на 70% "привязались" к спотовым котировкам, как того желали в Брюсселе.

Однако в этом году ситуация на европейском рынке кардинально изменилась. Из-за холодной зимы значительно подорожал газ в Азии, поставки СПГ в Европу сократились, что привело к скачку цен на европейских газовых хабах до рекордных значений.

"Газпром" изменил торговую политику и осуществляет поставки в Европу только в объемах, установленных в долгосрочных соглашениях, по ценам с привязкой преимущественно к спотовым газовым котировкам, как того добивались европейцы. Зима отучит Европу сомневаться в «Северном потоке-2»

Российская компания обладает необходимыми ресурсами и способна удовлетворить все заявки европейцев на дополнительные объемы при условии, что поставки будут осуществляться только по газопроводу "Северный поток – 2", строительство которого близится к завершению.

На прошлой неделе Высший земельный суд Дюссельдорфа подтвердил решение германского регулятора BNetzA распространить требования Третьего энергетического пакета на "Северный поток – 2", согласно которым "Газпром" сможет использовать только 50% мощности газопровода.

Однако для российской компании сейчас важно запустить газопровод в эксплуатацию и начать по нему поставки в Европу, пусть даже в ограниченном объеме. Для этого необходимо зарегистрировать Nord Stream 2 – дочернюю структуру "Газпрома" — как независимого оператора.

Выполняя требования Третьего энергетического пакета, Nord Stream 2 сможет выставлять 50% мощности "Северного потока – 2" на аукцион, единственным участником которого будет "Газпром", поскольку других поставщиков не существует.

Однако если "Роснефть" получит право на экспорт, то ее газ может поставляться ВР и другим компаниям в Европе, которые не являются в настоящее время партнерами "Газпрома".

ЧЕМ ОБЕРНЕТСЯ РОСТ НДПИ НА ГАЗ?

Как пишет "Коммерсант", главный аргумент Сечина в пользу предоставления "Роснефти" права на экспорт газа – увеличение доходов российского бюджета. Глава "Роснефти" считает, что при текущих ценах на газ в Европе ставка НДПИ (налога на добычу полезных ископаемых) может составить около 5 тыс. руб./тыс. куб. м – в 3,5 раза выше нынешней ставки НДПИ для "Газпрома". Цена газа в Европе обновила исторический максимум

Дополнительные доходы бюджета могут составить до 37 млрд руб. в год. Если верить "Коммерсанту", то экспорт 10 млрд куб. м по агентскому соглашению с "Газпромом" — только начальный этап.

В будущем в случае увеличения экспорта газа "Роснефтью" бюджет дополнительно получит до 150 млрд руб.

Более того, предлагается рассчитывать НДПИ для всего экспортируемого из России газа, используя биржевые цены в Европе, для чего потребуется внести поправки в Налоговый кодекс.

Сейчас в связи с высокими ценами на газовом рынке доходы бюджета действительно могут вырасти после внесения изменений в Налоговый кодекс с целью повышения ставки НДПИ на газ.

Но если газ в Европе подешевеет из-за роста предложения, как это неоднократно бывало в прошлом, то бюджет не получит обещанные огромные суммы. При этом повышение НДПИ приведет к росту цен на российском рынке – как для промышленности, так и для населения. Акции "Газпрома" корректируются

По мнению ряда экспертов, увеличение налогового бремени для "Газпрома" — основного конкурента "Роснефти" в реальном секторе российской экономики – снижает привлекательность этой компании для инвесторов, как отечественных, так и зарубежных, ставит под угрозу многие совместные с иностранными партнерами проекты в области добычи и переработки газа.

Поставки по агентскому соглашению и желание пополнить бюджет, который и так в этом году профицитный, за счет роста НДПИ может привести к потере "Газпромом" монопольного права на экспорт трубопроводного газа.

Для российского обывателя это обернется резким повышением цен на газ, поскольку "Газпром" получает основные доходы от экспорта газа, компенсируя, таким образом, низкие цены для населения и промышленности внутри страны.

На рынке газа в России сложится такая же ситуация, как на рынке нефтепродуктов: бензин и дизель дорожают вне зависимости от роста или снижения нефтяных цен на мировом рынке, полагают эксперты.

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