ВЛАДИВОСТОК, 3 сен — ПРАЙМ. АЭС малой мощности построят в Якутии при поддержке ВЭБ.РФ, говорится в пресс-релизе "Росатома", поступившем в РИА Новости. Под Владивостоком построят новый город Спутник на 300 тысяч жителей

Соответствующее соглашение о реализации проекта безуглеродной атомной генерации между госкорпорацией "Росатом", Минвостокразвития России и Республикой Саха (Якутия) подписано в рамках Восточного экономического форума.

"В рамках подписанного соглашения стороны рассмотрят возможность использования концессионной модели (при поддержке дочернего общества ВЭБ.РФ АО "ВЭБ Инфраструктура") для реализации проекта сооружения атомной станции малой мощности с реакторной установкой РИТМ-200Н в Якутии", — говорится в пресс-релизе.

Для строительства будет использован механизм "Дальневосточной концессии".

В сообщении поясняется, что строительство станции позволит преодолеть основные инфраструктурные ограничения запуска перспективных коммерческих проектов на территории Северо-Якутской арктической зоны и обеспечит стабильность энергоснабжения и цен на электрическую энергию.

Электрическая мощность станции составит не менее 55 МВт, срок службы незаменяемого оборудования – до 60 лет.

В настоящее время по проекту сооружения станции завершается подготовка к прохождению главной экологической экспертизы, завершены инженерные изыскания, проведены общественные слушания. Первое соглашение о создании станции было прописано в 2018 году.

Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году – новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

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