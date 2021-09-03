ВЛАДИВОСТОК, 3 сен — ПРАЙМ. Сбербанк прогнозирует, что энергетический экспорт России может упасть на 179 миллиардов долларов к 2035 году из-за энергоперехода, заявил глава банка Герман Греф, выступая на одной из сессий ВЭФ. Эксперт спрогнозировал, сколько будет длиться рост цен на газ в Европе

Согласно исследованию банка, которое представил банкир, к 2050 году падение составит 192 миллиарда долларов.

"Это, конечно же, прямое использование этого топлива в виде источников энергии. Если мы сумеем сделать (а это надо сделать, конечно же) два маневра: в первую очередь, иные способы переработки — это газохимия и нефтехимия, и превращение этих технологий в более экологичные системы, то тогда цифры мы сможем увидеть иные", — заявил Греф.

Потенциальное падение производства к 2050 году нефти и газового конденсата (при энергопереходе) эксперты "Сбера" оценили в 72%, газа — 52%, энергетического угля — 90%.

Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

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