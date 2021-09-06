МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. При введении преференциального режима на Курилах придется подумать о развитии энергетики и транспортной инфраструктуры, эта работа уже началась, сообщил вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. Министр ответил, когда представят план нового города Спутник

"На Курильских островах практически нет энергетики… Нам придется подумать об энергетике на Курильских островах, придется подумать и о транспортной инфраструктуре. Эта работа началась на островах Итуруп, Кунашир, не так мало построено за это время, полосы построены посадочные, построены социальные учреждения, дороги, эту работу надо будет продолжать для того, чтобы туда пришли инвестиции", — сказал Трутнев на пресс-конференции по итогам ВЭФ.

Восточный экономический форум проходил 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступило генеральным информационным партнером ВЭФ.