МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 3 сентября, упала к уровню предыдущей недели на 1,5 миллиона баррелей в сутки — до 10 миллионов баррелей в день, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны. Китай впервые выставит на аукцион государственные резервы сырой нефти

В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 11,075 миллиона баррелей в сутки.

Ураган "Ида" в конце августа обрушился на южный штат Луизиана, пересек страну, вызвав обильные осадки и подтопления на восточном побережье США, и привел к перебоям в поставках нефти. Как сообщало минэнерго США, из-за урагана было остановлено более 90% добычи нефти в Мексиканском заливе.

Добыча нефти в стране в прошлом году составила в среднем 11,283 миллиона баррелей в сутки.

Точные данные по добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По предварительным данным, добыча нефти в июле составила 11,35 миллиона баррелей в сутки, в августе — 11,07 миллиона.

Минэнерго США 8 сентября понизило прогноз средней добычи нефти в стране на 2021 год до 11,08 миллиона баррелей в сутки, на 2022 год — до 11,72 миллиона баррелей в день. Независимым поставщикам топлива на розничном рынке грозит банкротство

ЗАПАСЫ НЕФТИ

Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 3 сентября, снизились на 1,5 миллиона баррелей, или на 0,4%, до 423,9 миллиона баррелей, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны.

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали снижения показателя на 4,6 миллиона баррелей. Показатель вторую неделю подряд находится на минимуме с сентября 2019 года.

Стратегический резерв нефти в стране остался на уровне предыдущей недели в 621,3 миллиона баррелей, также сообщает министерство.

При этом запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) за отчетную неделю выросли до 36,4 миллиона с 34,5 миллиона баррелей неделей ранее.

Кроме того, запасы бензина в США за ту же неделю упали на 7,2 миллиона баррелей (на 3,2%), до 220 миллионов баррелей. Аналитики же прогнозировали снижение показателя на 3,4 миллиона баррелей.

Запасы дистиллятов при этом снизились на 3,1 миллиона баррелей, или на 2,3%, до 133,6 миллиона баррелей, в то время как прогнозировалось их снижение на 2,6 миллиона баррелей.