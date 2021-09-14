МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Глава совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков просит увеличить субсидии на переоборудование автомобилей на газобаллонное оборудование, пишет газета "Коммерсант". В России резко дорожает газомоторное топливо

"Глава совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков предлагает увеличить субсидии на переоборудование автомобилей на газобаллонное оборудование (ГБО) и их производство", — говорится в сообщении со ссылкой на письмо президенту РФ Владимиру Путину.

Отмечается, что Путин и Минэнерго одобрили предложения, а в "Газпроме" подчеркнули, что осуществление предложений позволит снизить транспортную составляющую в себестоимости товаров и услуг.

Как сообщает "Коммерсант", Зубков считает, что затраты на переоборудование нужно увеличить до 1,4 миллиардов рублей в год. Кроме того, он предлагает снова уравнять субсидии на производство машин на компримированном газе (КПГ) и сжиженном природном газе (СПГ).

Поясняется, что сейчас на автобус большого класса на КПГ субсидия составляет 1,19 миллиона рублей, на СПГ — 3,4 миллиона "при сопоставимой стоимости". Такая разница уменьшает число потенциальных покупателей транспорта на КПГ и снижает заинтересованность в производстве.

"Объем субсидии — 3,3 миллиарда рублей, и, по версии группы ГАЗ, на этот год она уже исчерпана. Техника на КПГ и СПГ относится к разным сегментам: первая — это городская коммерческая техника, автобусы среднего и малого классов и частный транспорт, а вторая — магистральные тягачи и большие автобусы", — добавляется в сообщении.

По мнению группы ГАЗ, необходимо устранить дисбаланс и продлить финансирование программы на этот год, так как она закончилась еще в августе. Эксперты назвали опасность неправильного перевода машины на газ

Подчеркивается, что переоснастить технику дешевле, чем покупать новые машины на газомоторном топливе, однако, по данным источников "Коммерсанта", в автоконцернах говорят, что это продлевает срок жизни устаревших парков. По словам главы управления развития бизнеса автолизинга ГК "ВТБ Лизинг" Вячеслава Михайлова, услуга по переходу на газ пользуется спросом среди таких парков, как такси и грузоперевозки, поскольку позволяет почти в два раза сократить расходы на топливо.

"Но, по мнению господина Зубкова, существуют административные барьеры при переводе на газ. С 1 июля, пишет он, действие ГОСТ 33670-2015 распространилось "на все случаи внесения изменений в конструкцию транспортных средств", в результате установка ГБО обязана пройти проверку безопасности непосредственно в испытательной лаборатории", — уточняется в сообщении.

Как сообщает издание со ссылкой на источник на рынке, вместе с резким ростом цен на пропан введение госта "привело к шоку", поскольку в июле 2021 года объемы переоборудования по отношению к аналогичному периоду 2019 года упали почти в десять раз, а годовые показатели могут упасть минимум на 30%, то есть почти 5 миллиардов рублей.

"Аккредитованные испытательные лаборатории и пункты по переоборудованию были не готовы к новым условиям работы, поскольку процедуры по легитимизации работы и закупке необходимого оборудования занимают продолжительное время, а в упрощенном дистанционном формате работают пять испытательных лабораторий из 25", — подчеркивается в сообщении со ссылкой на Минэнерго.

В министерстве также отметили, что требование госта "сказалось на реализации программы переоборудования транспорта на метан и на всей отрасли в целом" и предложили ускорить доработку и утверждение нового стандарта.

Читайте также:

Бизнес просит правительство облегчить перевод автомобилей на газ