МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Котировки нефти в среду достигли максимума закрытия с конца июля, поскольку Минэнерго США сообщило о падении коммерческих запасов нефти в стране более чем на 6 млн баррелей. Сокращение запасов наблюдается уже шестую неделю подряд. Аналитик рассказала, что будет влиять на курс рубля этой осенью

Показатели производства и загруженности НПЗ остаются низкими, хотя на отчетной неделе они немного выросли, тогдак как нефтяная инфраструктура на побережье Мексиканского залива с трудом восстанавливается после урагана "Ида", отметил Мэтт Смит из Kpler.

"Импорт почти не изменился по сравнению с предыдущей неделей, а высокие объемы экспорта из портов, не затронутых ураганом, поспособствовали сильному сокращению запасов нефти", — добавил эксперт.

Октябрьские фьючерсы на нефть WTI закрылись с повышением на примерно 3,1%, по 72,61 доллара за баррель. Ноябрьские фьючерсы на нефть Brent выросли в цене на 2,5%, до 75,46 доллара за баррель.

По итогам сессии среды котировки обоих сортов нефти достигли максимума закрытия для ближайших контрактов с 30 июля, согласно данным FactSet.

Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США сообщило о сокращении коммерческих запасов нефти в стране на неделе 4-10 сентября на 6,4 млн баррелей. Запасы снизились по итогам шестой недели подряд.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в среднем предполагали, что запасы нефти сократились на 3,5 млн баррелей. Американский институт нефти (API) во вторник сообщил о падении запасов нефти на 5,4 млн баррелей. Новак оценил влияние урагана "Ида" на рынок нефти

Кроме того, запасы бензина и дистиллятов на отчетной неделе также снизились. Сокращение резервов бензина перевешивает падение предполагаемого спроса на это топливо, добавляет Смит.

По данным EIA, запасы бензина и дистиллятов на отчетной неделе упали на 1,9 и 1,7 млн баррелей соответственно. Опрошенные S&P Global Platts аналитики ожидали, что запасы бензина сократились на 2,2 млн баррелей, а дистиллятов – на 2 млн баррелей.

Октябрьские фьючерсы на бензин на NYMEX выросли в цене на 1,6%, до 2,21 доллара за галлон. Октябрьские фьючерсы на печное топливо подорожали на 2,0%, до приблизительно 2,21 доллара за галлон.

Данные EIA также указали, что запасы нефти в терминале Кушинга (штат Оклахома) сократились на 1,1 млн баррелей, а совокупное производство нефти в стране увеличилось на 100 000 баррелей до 10,1 млн баррелей.

К росту нефтяных котировок приводят перебои в добыче в Мексиканском заливе, которые содействуют ограниченному предложению в краткосрочной перспективе, заметил Карстен Фритш, товарно-сырьевой аналитик Commerzbank.

Ураган "Николас" во вторник достиг побережья Техаса, принеся дополнительные ливни и разрушения в районы, примыкающие к Мексиканскому заливу. До этого нефтегазовая добыча в регионе после предыдущего урагана "Ида" восстанавливалась медленно.

"В дальнейшем мы можем увидеть продолжение роста цен, так как ожидается еще несколько ураганов", — отметил Тарик Захир из Tyche Capital Advisors.

Бюро безопасности и экологического контроля (BSEE) США во вторник сообщило, что добыча нефти в Мексиканском заливе сокращена на 29,5%, что эквивалентно 537 193 баррелям в день, а газа – примерно на 39,4%, или почти 1,075 млрд кубических футов в день. Французский политик поблагодарил Меркель за "Северный поток-2"

Медленное восстановление добычи в Мексиканском заливе привело к ралли котировок природного газа. За истекший период этого месяца цены на природный газ выросли более чем на 25%, до максимума с февраля 2014 года.

Октябрьские фьючерсы на природный газ подорожали на 3,8%, до 5,46 доллара за млн БТЕ.

Риски для цен на энергоносители связаны с распространением дельта-штамма и его влиянием на спрос, добавил Захир. Кроме того, некоторые экономические данные Китая в последнее время были слабыми, отметил он.

"В целом, самым сильным поводом для беспокойства является ситуация с коронавирусом осенью", — заключил эксперт.

— Авторы Myra P. Saefong, William Watts; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ