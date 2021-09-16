МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Польша не планирует пролевать контракт с "Газпромом" по поставкам газа из России, заявил представитель правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский в эфире радиостанции Siódma9.pl.

"Мы не будем продлевать контракт с российским Газпромом", — заявил он. Французский политик поблагодарил Меркель за "Северный поток-2"

По словам польского чиновника, страна делает ставку на газопровод Baltic Pipe и ожидает начало поставок с 1 октября 2022 года.

Baltic Pipe — газопровод, строящийся между Польшей и Данией. Проект должен быть реализован в 2022 году и позволить транспортировать природный газ из Норвегии в Польшу, через Данию.

Объем закупок Польшей российского газа на сегодняшний день составляет до 10 миллиардов кубометров газа в год. Контракт с "Газпромом" истекает в 2022 году. В то же время председатель правления польской нефтегазовой компании PGNIG Павел Маевский ранее не исключал возможности поставок российского голубого топлива и после 2022 года.