В Польше заявили, что больше не хотят покупать газ у России
Представитель правительства Польши Наимский: мы не будем продлевать контракт с "Газпромом"
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МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Польша не планирует пролевать контракт с "Газпромом" по поставкам газа из России, заявил представитель правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский в эфире радиостанции Siódma9.pl.
"Мы не будем продлевать контракт с российским Газпромом", — заявил он.
По словам польского чиновника, страна делает ставку на газопровод Baltic Pipe и ожидает начало поставок с 1 октября 2022 года.
Baltic Pipe — газопровод, строящийся между Польшей и Данией. Проект должен быть реализован в 2022 году и позволить транспортировать природный газ из Норвегии в Польшу, через Данию.