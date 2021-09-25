МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. У оппонентов "Северного потока — 2" всё ещё есть возможность навредить участникам проекта, несмотря на то, что газопровод уже достроен, заявляет в своей статье для польского портала BiznesAlert журналист Войчех Якубик. Он также вспомнил слова депутата Европарламента Райнхарда Бютикофера, ранее заявившего, что "Северный поток — 2" может стать "инвестиционной руиной". Якубик возлагает определенную надежду на то, что Еврокомиссия сможет воспрепятствовать вводу газопровода в строй. Что кандидаты в канцлеры ФРГ говорят о России и "Северном потоке-2"

Кроме того, журналист уверен, что допуск польской нефтегазовой компании PGNiG к процедуре сертификации оператора газопровода Nord Stream 2 AG является победой для Варшавы, ведь PGNiG выступает против газопровода и может предъявлять ему претензии в Еврокомиссии и европейских судах.

Ещё одной "победой" журналист считает вердикт Суда ЕС, согласно которому принцип энергетической солидарности должен распространяться на сухопутное продолжение "Северного потока — 1" в Германии. Это решение, считает Якубик, можно применить и к "Северному потоку — 2".

Особые надежды польский журналист возлагает и на американские санкции, как действующие, так и возможные в будущем.