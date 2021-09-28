ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 сен — ПРАЙМ. Компания Exxon в течение пяти лет вложит пять миллиардов долларов в стабилизацию и наращивание добычи нефти на Сахалине, сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко на дальневосточном энергетическом форуме "Нефть и газ Сахалина" во вторник. Миллер рассказал, кому достанется российский газ

Более 70% добычи нефти и конденсата в регионе приходится на проект "Сахалин-1". По словам главы региона, общая добыча нефти и конденсата в Сахалинской области с 2020 года имеет тенденцию к поступательному снижению. Поэтому "необходимо, чтобы международный консорциум инвесторов проекта "Сахалин-1" принял меры для стабилизации уровня добычи и его дальнейшего постепенного наращивания в среднесрочной перспективе".

"Как нам известно, компания Exxon планирует в течение пяти лет направить на это инвестиции в размере около пяти миллиардов долларов США", — рассказал Лимаренко.

По данным губернатора, компания Sakhalin Energy в рамках проекта "Сахалин-2" продолжает активную разработку месторождений и не намерена снижать уровень инвестиций.

"Кроме того, в фокусе особого внимания компании находятся проекты роста, связанные с расширением минерально-сырьевой базы на имеющихся лицензионных участках", — сказал губернатор.

РОСТ ДОБЫЧИ ГАЗА

Сахалин в ближайшие пять лет будет добывать на 1,5 миллиарда кубометров газа в год больше, чем в предыдущие пять лет, сообщил Лимаренко.

Он отметил, что, несмотря на пандемию, 2020 год стал рекордным для проектов "Сахалин-1" и "Сахалин-2" по добыче газа за всю историю проектов соглашения о разделе продукции с объемом более чем 30 миллиардов кубометров.

"В период с 2021-2025 годы мы прогнозируем сохранение этого успеха с ежегодной добычей порядка 29 миллиардов кубометров газа. Это на 1,5 миллиарда кубометров газа в год выше, чем в предыдущую пятилетку", — сказал глава региона.

ПРОЕКТ "САХАЛИН-3"

По словам Лимаренко, порядка 50 миллиардов рублей в год будет инвестировать "Газпром" в рамках проекта "Сахалин-3", начиная с 2022 года.

"Деятельность Группы компаний "Газпром" в рамках проекта "Сахалин-3". Она связана с обустройством Киринского месторождения и эксплуатационного бурения на Южно-Киринском месторождении. В среднем ежегодный объем инвестиций с 2022 года составит порядка 50 миллиардов рублей", — сказал Лимаренко, добавив, что на период строительства будет создано свыше двух тысяч новых рабочих мест.

По данным главы региона, планируется, что ежегодный объем добычи газа на Южно-Киринском месторождении с 2024 года составит порядка пяти миллиардов кубометров.

Кроме того, с 2023 года компания "Газпром нефть" планирует возобновить геологоразведочные работы на проектах Аяшского блока (Нептун, Тритон). По прогнозам компании, первая нефть будет добыта к 2030 году, рассказал губернатор.

Также губернатор сообщил, что "Газпром" планирует запустить малотоннажный завод по сжижению природного газа на Сахалине в 2023 году.

"В третьем квартале 2023 года ПАО "Газпром" планирует запустить в эксплуатацию свой малотоннажный завод СПГ мощностью 24 тысячи тонн в год с увеличением до 64 тысяч тонн в год", — сказал глава региона.

Сжиженный природный газ пойдет на нужды газификации Сахалинской области. К 2025 году, согласно планам властей, острова должны быть полностью газифицированы. Соответствующую программу реализуют правительство региона и "Газпром".

Дальневосточный энергетический форум "Нефть и газ Сахалина" проходит в Южно-Сахалинске с 28 по 30 сентября. В нем принимают участие более 700 участников со всего мира.

Читайте также:

"Сахалин-2" сообщил о работе над поставками "зеленого" СПГ