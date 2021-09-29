ВАШИНГТОН, 29 сен — ПРАЙМ. США на дипломатическом уровне контактировали с Китаем и обсуждали возможность того, чтобы Пекин снизил объемы экспорта иранской нефти на фоне переговоров о восстановлении ядерной сделки, сообщают СМИ со ссылкой на источники. BP ждет возвращение спроса на нефть к докризисному уровню через год

В последние годы Китай стал основным импортером иранской нефти. Из-за американских санкций импорт осуществляется через третьи страны (Малайзию, Оман и ОАЭ) и носит скрытный характер. Иранские танкеры даже отключают автоматическую идентификационную систему, дабы их движение не отслеживалось. Ранее власти Китая и Ирана заключили соглашение на 25 лет, по которому Пекин обязался инвестировать 400 миллиардов долларов в обмен на стабильные поставки нефти.

"Мы использовали органы по санкциям для реакции на обход антииранских санкций, в том числе на сделки с Китаем, и мы продолжим так поступать в случае необходимости… Однако мы на дипломатическом уровне связывались с китайской стороной в рамках нашего диалога по иранской политике, и считаем, что это более эффективный путь для разрешения проблем", — приводит агентство Рейтер слова источника в США.

В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе. Сделка предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.

В Вене проходят переговоры по восстановлению СВПД и снятию санкций США с Ирана, 20 июня завершился шестой раунд. По словам постпреда РФ при международных организациях в Вене Михаила Ульянова, работа по восстановлению сделки завершена почти на 90%, остались политические моменты, связанные с обязательствами США и тем, как Вашингтон будет соблюдать их в будущем. МИД Ирана заявил, что переговоры возобновятся осенью, так как в Иране должно окончательно сформироваться правительство нового президента Ибрахима Раиси, победившего на выборах в июне.

Читайте также:

Иран вложит $145 миллиардов в нефтяную промышленность