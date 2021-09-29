МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. Подписание долгосрочного соглашения о поставках российского газ в Венгрию по "Балканскому потоку" вызвала настоящую истерику на Украине. Киев жалуется в Европейскую комиссию и сыплет угрозами в адрес Будапешта. Виртуальному реверсу из Европы на Украину приходит конец. Киевский режим оказался в газовом тупике. Злые замерзнут первыми. Кому в Европе зимой не хватит газа

ВЕНГРИЯ ПОЛУЧИТ ГАЗ ИЗ РОССИИ В ОБХОД УКРАИНЫ

27 сентября в Будапеште в присутствии министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петера Сийярто и генерального директора "Газпром экспорта" Елены Бурмистровой состоялась церемония подписания соглашения о поставках российского газа в Венгрию. Соглашение подписали заместитель генерального директора "Газпром экспорта" Дмитрий Аверкин и глава венгерской энергетической компании MVM Group Дьердь Ковор.

Подписание соглашения стало обычной формальностью, поскольку о поставках российского газа Сийярто договорился с главой "Газпрома" Алексеем Миллером еще в конце августа во время рабочего визита в Москву.

В соответствии подписанным соглашением, "Газпром" обеспечит поставку в Венгрию 4,5 млрд куб. метров газа ежегодно в течение 15 лет. Начало поставок запланировано на 1 октября этого года.

Сейчас российский газ поступает в Венгрию по двум маршрутам: через пункт Берегово на украинско-венгерской границе и пункт Баумгартен, расположенный в Австрии вблизи границы со Словакией. В Баумгартнере находится один из крупнейших европейских хабов, откуда российский газ поставляется не только в Австрию, но и в Италию, Германию, а также другие страны Центральной и Южной Европы.

По новому соглашению с "Газпромом" основной объем российского газа — 3,5 млрд куб. м/г — Венгрия будет получать из Сербии по газопроводу "Балканский поток" и 1 млрд куб. м/г через австрийский Баумгартнер. Прочие условия и детали соглашения стороны не раскрывают.

"Балканский поток" мощностью 15,75 млрд куб. м/г является продолжением газопровода "Турецкий поток" по территории балканских стран и позволяет осуществлять поставки российского газа в обход Украины. По словам Бурмистровой, кроме Венгрии и Сербии по "Балканскому потоку" могут получать газ еще пять стран Южной Европы.

Подписание долгосрочного соглашения с Венгрией о поставках газа вызвало истеричную реакцию в Киеве. Украинский МИД сделал следующее заявление: "Украина удивлена и разочарована сегодняшним решением Венгрии по поводу подписания в Будапеште нового долгосрочного контракта с российским "Газпромом". Такое решение венгерская сторона приняла с целью наладить поставки газа в обход Украины".

В Киеве считают, что долгосрочное соглашение между Венгрией и Россией о поставках газа "экономически необоснованно" и принято исключительно по политическим мотивам.

"Оно принято в угоду Кремлю и в ущерб национальным интересам Украины и украинско-венгерским отношениям, не соответствует принципам Договора об основах добрососедства и сотрудничества между Украиной и Венгерской Республикой от 6 декабря 1991 года", — говорится в официальном сообщении украинского МИДа. На Украине дали совет Венгрии на фоне контракта с "Газпромом"

Украина обратилась в Европейскую комиссию, чтобы та проверила российско-венгерское соглашение на соответствие европейскому законодательству в области энергетики.

Сергей Макогон глава компании "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) пригрозил перекрыть транзит российского газа в Венгрию. Ряд политических деятелей призвали киевские власти подвергнуть репрессиям венгерское меньшинство, проживающее в Закарпатской области Украины.

Будапешт жестко ответил Киеву. Сийярто расценил действия Украины, как вмешательство во внутренние дела, и заявил, что заключать торговые соглашения с другими странами является правом Венгрии, которая является суверенным государством.

КОНЕЦ ВИРТУАЛЬНОГО РЕВЕРСА

Истеричная реакция киевского режима на подписание ожидаемого соглашения между Россией и Венгрией объясняется возможностью полного прекращения виртуального импорта газа на Украину.

Валентин Землянский, украинский эксперт в области энергетики, прояснил в интервью YOUTUBE-каналу "Перший Козацький" причину истерики в Киеве.

"Год назад, весной в апреле, было анонсировано создание виртуальной торговой точки на границе Украины и Венгрии для создания возможного виртуального реверса газа… Газ, который предназначается для Венгрии, в Венгрию не идет, а остается здесь", — сказал Землянский.

По словам украинского эксперта, доля Венгрии в импорте газа, который Украина закупает, используя виртуальный реверс, достигает почти 50%.

Согласно информации, предоставленной ОГТСУ, в январе — апреле этого года импорт газа из Европы виртуальным реверсом составил всего 1,7 млрд куб. м, но доля Венгрии увеличилась до 87%.

Незначительный импорт, по сравнению с предыдущими годами, объясняется нежеланием "Нафтогаза" закупать дорогой газ в конце весны и в начале лета в надежде на снижение цен. Кроме того, несмотря на холодную и продолжительную зиму после завершения отопительного сезона в украинских подземных хранилищах остались большие запасы газа — свыше 15 млрд куб. м.

В связи с сокращением промышленного производства после обретения независимости спрос на газ на Украине существенно снизился, и сейчас оценивается всего в 30 млрд куб. м/г. Внутри страны добывается менее 20 млрд куб. м/г: около 14 млрд куб. м/г приходится на государственную "Укргаздобыча", остальной объем — на частные компании. 10 млрд куб. м/г приходится закупать за рубежом. Недостающий для внутреннего потребления объем "Нафтогаз Украины" берет из транзитной трубы, по которой российский газ поставляется в Европу. Официально Украина не покупает газ у России с 2015 года, а объемы из транзитной трубы оформляются, как импорт виртуальным реверсом. Цена на полученный виртуальным реверсом газ устанавливается в зависимости от котировок на германском газовом хабе NCG (Net Connect Germany) вблизи Дюссельдорфа. Это позволяет "Нафтогазу" оправдывать высокие цены на топливо, поставляемое населению и промышленным предприятиям. Fitch: виртуальный реверс российского газа не даст США полноценно продавать СПГ Киеву

Более того, забрав российский газ сразу после пересечения восточной границы, Украина выставляет счет "Газпрому" за прокачку этого объема до западной границы страны, что является узаконенным мошенничеством.

Землянский считает, что с 1 октября объем поставок через Украину в Венгрию будет обнулен или существенно сокращен, и "эта лавочка виртуального реверса, скорее всего, прикроется" — без физических поставок российского газа виртуальный реверс невозможен. Руководство "Нафтогаза" наживалось на такой модели ведения бизнеса, поскольку российский газ из транзитной трубы обходится значительно дешевле, чем газ, торгуемый на NCG. Все доходы, полученные от виртуального реверса, оседают на зарубежных счетах руководства "Нафтогаза", а также связанных с ним членов правительства и офиса президента Украины.

ГАЗОВЫЙ ТУПИК

Сейчас "Нафтогаз" вынужден лихорадочно искать европейского партнера, который согласится участвовать в схеме виртуального реверса, вместо Венгрии. Сейчас "Газпром" поставляет через Украину 109 млн куб. м/сут. — в соответствии с соглашением, где прописан принцип "качай или плати". Если не будет нового партнера, то транзит по украинской ГТС может сократиться, что недопустимо в условиях нехватки газа в Европе и внутри страны. Это также ускорит процесс сертификации и введение в эксплуатацию газопровода "Северный поток — 2", против чего яростно выступает Украина. Мгла наступает. Энергокризис расползается по миру и ищет новые жертвы

Даже если партнер будет найден — им может стать какой-нибудь европейский трейдер, то купить необходимые объемы российского газа он не сможет даже по очень высокой цене — "Газпром" остановил торги на своей электронной площадке до конца года. Компания осуществляет поставки в Европу только в объемах, которые предусмотрены в долгосрочных контрактах.

Выходом из сложившейся ситуации могло бы стать соглашение с "Газпромом" о прямых поставках, но для администрации Зеленского это неприемлемо, поскольку означает скорую политическую смерть. Киевский режим загнал себя в газовый тупик. В случае холодной зимы Украину ждет энергетический кризис.