МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 1 октября, поднялась к уровню предыдущей недели на 200 тысяч баррелей — до 11,3 миллиона баррелей в сутки, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны. Аналитики научили, как заработать на энергокризисе

В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 10,775 миллиона баррелей в сутки.

Добыча нефти в стране в прошлом году составила в среднем 11,283 миллиона баррелей в сутки.

Точные данные по добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По предварительным данным, добыча нефти в июле составила 11,35 миллиона баррелей в сутки, в августе — 11,07 миллиона.

Минэнерго США 8 сентября понизило прогноз средней добычи нефти в стране на 2021 год до 11,08 миллиона баррелей в сутки, на 2022 год — до 11,72 миллиона баррелей в день.

ЗАПАСЫ НЕФТИ

Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 1 октября, увеличились на 2,3 миллиона баррелей, или на 0,6%, — до 420,9 миллиона баррелей, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны. Байден обсудит угрозу дефолта с бизнес-лидерами США

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали снижения показателя на 0,4 миллиона баррелей.

Стратегический резерв нефти в стране снизился — на 0,9 миллиона баррелей, или на 0,1%, до 617,8 миллиона баррелей, сообщает министерство.

Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) за отчетную неделю выросли до 35,5 миллиона с 34 миллионов баррелей неделей ранее.

Запасы бензина в США за ту же неделю увеличились на 3,3 миллиона баррелей (на 1,5%), до 225,1 миллиона баррелей. Аналитики прогнозировали снижения показателя на 0,3 миллиона баррелей.

Запасы дистиллятов уменьшились на 0,4 миллион баррелей, или на 0,3%, до 129,3 миллиона баррелей. Прогнозировалось их снижение на 1 миллион баррелей.