МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ, Мария Князева. Еврокомиссия выделит минимум один триллион евро до 2030 года на реализацию климатической политики Евросоюза, заявил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони на конференции в четверг. Электромобиль сегодня – самый грязный вид транспорта

"Все действия, которые необходимо предпринять для успешного перехода к более зеленой экономике, требуют огромных инвестиций… Еврокомиссия обязалась выделить минимум 1 триллион евро инвестиций до 2030 года, чтобы финансировать "Зеленую сделку", — заявил он.

Так называемая "Зеленая сделка" — это проект Еврокомиссии по перестройке Евросоюза таким образом, чтобы он оказывал меньше негативного влияния на окружающую среду.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что Евросоюзу на фоне нынешнего скачка цен на энергию необходимо ускорить климатические реформы, чтобы стать более независимым в энергетической сфере. Эксперт считает, что ЕС понимает свои ошибки в газовой политике

Власти ЕС ранее договорились о том, что к середине века регион должен стать климатически нейтральным — когда итоговый объем выбросов парниковых газов в атмосферу должен стать нулевым.

Климатическая нейтральность может быть достигнута за счет сокращения выбросов и применения технологий улавливания и хранения вредных газов.

Переход к климатической нейтральности потребует перестройки производства и потребления энергии, серьезного сокращения выбросов парниковых газов различными отраслями экономики, снижения использования ископаемых видов топлива и роста потребления возобновляемой энергии, а также триллионов евро инвестиций.

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