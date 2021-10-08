МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Взрыв с последующим пожаром на Амурском газоперерабатывающем заводе (ГПЗ) является нештатной ситуацией, однако ничего критичного не произошло — предприятие успешно с ней справилось. Напротив, случившееся говорит о стандартной процедуре пуско-наладочных работ, во время которых обычно и выявляются подобные недостатки, рассказали опрошенные "Прайм" эксперты. На Амурском ГПЗ произошел хлопок газа с возгоранием, жертв нет

Как указал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, уже сейчас видно, что последствия аварии не несут серьезных рисков для предприятия. По данным пресс-службы Амурского ГПЗ, возгорание было локализовано за час, а полностью устранено в течение трех часов.

"Инцидент произошел не во время штатной работы, а в процессе пуско-наладочных работ на второй очереди завода. Это показывает, что ошибок и неправильной работы оборудования удастся избежать на всех остальных очередях предприятия и в дальнейшем удастся повысить безопасность всего предприятия", — считает Юшков.

Нынешняя авария не является катастрофой, такое случается на столь крупных промышленных объектах по всему миру, объяснил эксперт.

По словам заместителя генерального директора Института национальной энергетики Александра Фролова, Амурский ГПЗ обладает неплохим уровнем промышленной безопасности и автоматизации.

"Оценивать последствия должны уполномоченные люди после проведения тщательной проверки. Исходя из информации в открытых источниках, с нештатной ситуацией удалось справиться достаточно быстро. Никто не пострадал. Автоматика сработала достаточно успешно. Амурский ГПЗ — это самое крупное и высокоавтоматизированное предприятие такого рода в России", — отметил он.

Местные СМИ со ссылкой на очевидцев аварии также указали, что системы пожаротушения и предупреждения об аварии на ГПЗ сработали быстро, и это позволило не допустить появления пострадавших.

"Завыли сирены. Всех, кто в это время был на площадке, начали выводить на безопасное расстояние. Через 5 минут полыхнуло. Отходя, увидел, как включились системы пожаротушения. На модуле никого не было, поэтому пострадавших нет", — поделился в беседе с изданием "Амурская Правда" один из сотрудников ГПЗ.

В то же время, пока что рано судить о причинах аварии, которые только предстоит выяснить и устранить, констатируют эксперты. В дело вступает Китай: мир ждет новый скачок цен на газ

Как сообщается на сайте "Газпрома", Амурский ГПЗ в районе города Свободный Амурской области — одно из крупнейших предприятий в мире по переработке природного газа, является важным звеном технологической цепочки поставок газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири".

В "Газпроме" заверили, что поставки газа по "Силе Сибири" продолжаются в соответствии с суточными заявками Китая, ситуация с Амурским ГПЗ на них не повлияла, а целостность производственной цепочки на заводе не нарушена.