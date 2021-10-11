МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. На неделе с 11 октября волатильность цен на нефть сохранится, будет уделяться внимание выходящей статистике крупнейших экономических центров, а также риторики ФРС относительно ее оценки сентябрьских данных о рынке труда. В базовом сценарии цена на нефть Brent будет находиться в диапазоне 80-83 долларов за баррель. Такое мнение высказала "Прайм" руководитель аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Анна Морина.

Она напомнила, что решение министерского комитета ОПЕК+ от 4 октября не увеличивать добычу нефти в октябре-ноябре сверх ранее запланированного повышения привело цены на нефть марки Brent в зону 81-83 доллара за баррель. В целом, отметила она, решение не увеличивать добычу удивило рынок. "ОПЕК+ показал с одной стороны приверженность более долгосрочным трендам, а с другой стороны, появляющиеся данные о невозможности существенно нарастить добычу в короткие сроки вероятно не такие и беспочвенные. Вышедшие в среду 6 октября данные о неожиданном росте запасов нефти в США на 2,3 миллиона баррелей не дали нефтяным ценам закрепиться выше 83 доллара за баррель", — сказала Морина. Названы три способа вывести Европу из газового кризиса

Аналитик констатировала, что продолжение газового кризиса в Европе и Азии будет поддерживать цены на газ и уголь на высоких уровнях. Она сказала, что хотя европейский газ и скорректировался после астрономических значений, достигнутых 6 октября до уровня конца сентября, все еще находится на уровне в 2 раза выше цен июля-августа.

По мнению Мориной, "обсуждаемый потенциальный переход на нефтяную генерацию из-за высоких газовых и угольных цен сейчас маловероятен в больших объёмах. Переход с одного вида топлива на другое обычно происходит, если положительный ценовой дифференциал прогнозируется на длительное время. К тому же, к примеру, в Европе хотя и имеются генерирующие мощности, работающие на мазуте, но они могут выступать только резервным источником энергии, а не основным".

Морина отметила, что опубликованный в пятницу отчет о рынке труда США за сентябрь разочаровал рынок слабыми данными: количество новых рабочих мест с сезонной корректировкой составило лишь 194 тысяч против ожиданий роста согласно консенсусу Bloomberg в 500 тысяч. Хотя и пересмотрели в сторону повышения количество новых рабочих мест с 235 до 366 тысяч в августе.

Она добавила также, что высокий уровень заболеваемости продолжает способствовать более слабому найму, особенно в секторах ресторанного и гостиничного бизнеса.

"Для рынка нефти это может также оказать краткосрочную поддержку ценам, поскольку повышаются шансы более медленного ужесточения денежно-кредитной политики США", — считает Морина.

Что же касается России, то в нашей стране производство нефти и газового конденсата продолжается. По данным Рейтерс со ссылкой на ЦДУ ТЭК, в сентябре добыча выросла на 2,8% или 0,29 миллионов баррелей в сутки м/м до 10,72 миллионов баррелей в сутки.