МОСКВА, 12 окт – ПРАЙМ, Татьяна Шмелева. Цены на нефть и газ бьют все мыслимые и немыслимые рекорды. Стоимость "черного золота" марки Brent на Лондонской бирже ICE сегодня уже превысила 84 доллара за баррель впервые с октября 2018 года. Газ также стремительно дорожает, после резких колебаний успокоившись в районе отметки 1000 долларов за тысячу кубометров. Куда пойдут дополнительные нефтегазовые доходы бюджета, разбирался "Прайм".

КТО ВИНОВАТ в ЭНЕРГОКРИЗИСЕ?

Как получилось так, что Европа, не успев еще отойти от пандемии COVID-19, снова попала в тиски кризиса, на этот раз энергетического? Все попытки Евросоюза слезть с "российской газовой иглы" закончилась полным поражением — страны просят у России все больше газа. Отопительный сезон и зима все ближе и ближе, а газовые хранилища в ЕС по-прежнему недостаточно заполнены.

Назван главный виновник газового кризиса в Европе

Издание Financial Times считает, что и Евросоюз, и Соединенное Королевство проигнорировали роль природного газа в качестве переходного топлива в процессе декарбонизации экономики. За десять лет объемы газовых хранилищ в Британии сократились втрое, а имеющегося в них топлива хватит лишь на четыре дня при максимальных зимних нагрузках. По мнению издания, исправить ошибки европейцы могут разработкой эффективных планов перехода на экологически чистые источники энергии. При этом газ в них должен будет выполнить функцию переходного и резервного топлива.

МЕЧТЫ О ДОХОДАХ

Что же касается России, многие эксперты предрекают ей баснословные заработки на фоне энергетического кризиса в Европе. Действительно, текущие котировки нефти и газа вдвое, а то и больше превышают те, от которых отталкивались при планировании бюджета. Но есть обстоятельства, не входящие в рамки излишне оптимистичных прогнозов, уверены опрошенные "Прайм" эксперты.

По мнению исполнительного директора Департамента рынка капиталов "Универ Капитал" Артема Тузова, Россия сможет заработать на мировом энергокризисе, только если он будет продолжаться достаточно долгое время, и цены на энергоресурсы все это время будут относительно высокими. Но сейчас предпосылок к этому нет. Тот же самый Китай, являющийся одним из крупнейших потребителей, уже принял меры, чтобы восстановить энергобаланс.

Конечно, Россия может выиграть за счет увеличения объема поставок, но лишь незначительно. К примеру, поставки угля из РФ и так уже несколько лет ориентированы на Китай и дополнительных объёмов в короткие сроки произвести не получится. СПГ-заводы работают по долгосрочным контрактам и их объёмы производства тоже в основном законтрактованы на Азию. Есть газопровод "Сила Сибири", который пока работает на 10% от своей мощности. Но увеличение поставок по нему ожидается очень равномерным, в течение следующих пяти лет, и, скорее всего, нарастить резко его не удастся.

Существенно нарастить поставки в Европу даже после согласования и запуска "Северного потока-2" будет непросто. Да и главный наш экспортер более заинтересован в заключении долгосрочных контрактов, которые гораздо удобнее для планирования добычи и инвестиционных программ, нежели в том, чтобы "сорвать куш" на краткосрочных колебаниях цен.

Аналитик "ФИНАМ" Алексей Коренев также не слишком оптимистичен в своих прогнозах по поводу дополнительных доходов в бюджет России.

"Стоимость практически всех энергоносителей крайне волатильна. И, соответственно, доля поступлений в бюджет от продажи энергоресурсов может очень быстро меняться", — сказал аналитик.

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КУДА ПОЙДУТ МИЛЛИОНЫ

Но мало получить деньги, надо еще и с умом их израсходовать. В настоящее время не менее половины экспортных поступлений в Россию поступают за счет продажи энергоносителей. При этом, по бюджетному правилу, все доходы от нефти, превышающие цену отсечения (43,3 доллара в 2021 году) попадают не в бюджет, а в Фонд национального благосостояния. Средства ФНБ время от времени выделяются на разовые выплаты различным категориям граждан (семьи с детьми, пенсионеры, военные, силовики и прочее). Однако, заметил эксперт Института развития технологий ТЭК (ИРТТЭК) Дмитрий Коптев, предсказать, как и когда будет произведена та или иная выплата, практически невозможно.

Скорее всего, граждане могут получить выгоду от подорожания нефти опосредованно.

"Поскольку курс рубля к доллару прямо коррелирует с нефтяными котировками, дорогая нефть означает дорогой рубль, а, значит, не будут расти (или, по крайней мере, будут расти медленнее) рублевые цены на импорт, доля которого на отечественных прилавках все еще весьма высока", — отметил он.

Доходы от угля секвестру не подвергаются, однако их размеры скромнее нефтегазовых. Так, за первую половину 2021 года Россия продала нефти на 47,63 миллиарда долларов (данные ФТС). За тот же период доходы от экспорта угля составили 6,8 миллиардов долларов. А с учетом поручения президента направлять доходы от продажи угля в первую очередь на диверсификацию экономики угледобывающих регионов, вряд ли стоит рассчитывать на раздачу гражданам дополнительных средств. С другой стороны, весьма вероятно, что они получат бонусы от региональных программ развития.

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"Тем не менее, инфляция в значительной степени нивелирует эту материальную помощь", — предупредил Коренев. В итоге высокие цены на энергоносители вроде бы позволяют увеличивать объемы социальных программ для населения, но эти же самые выплаты провоцируют дальнейший рост цен из-за того, что идут не на накопление, а на текущее потребление, которое напрямую влияет на динамику индекса потребительских цен.

Директор Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики СКОЛКОВО-РЭШ Олег Шибанов, напротив, довольно оптимистичен в своих прогнозах. Он указал, что правительство уже направило дополнительные выплаты из профицита текущего бюджета пенсионерам и военным. Кроме того, повышены выплаты по материнскому капиталу, и, вероятно, вырастут зарплаты бюджетников. Поэтому, считает Шибанов, можно уверенно сказать, что гражданам достанутся дополнительные выплаты от роста налогов.

Эксперт также подчеркнул, что повышение сырьевых цен является временным явлением. Они очень сильно колеблются, и в 2020 "на дне" нефть стоила около 10 долларов за баррель. Поэтому, если государство будет снижать госдолг после его бурного роста в 2020-м, или продолжит копить средства для подготовки к будущим кризисам, это также будет вполне корректным использованием сверхдоходов.