ВАШИНГТОН, 22 окт — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден заявил, что не ожидает существенного снижения цен на газ до начала следующего года. Лидеры стран Евросоюза выработали позицию по газовому кризису

"Мое предположение состоит в том, что цены на газ начнут снижаться в начале 2022 года. Я не считаю, что до тех пор произойдет что-либо, что существенно повлияет на цены", — сказал Байден в ходе общения с избирателями в формате таунхолла на телеканале CNN.

Также он назвал производственные ограничения ОПЕК причиной всплеска топливных цен на американском рынке и дал понять, что на эту тему идут интенсивные переговоры.

"Это связано с тем, что поставки ограничиваются ОПЕК. Сейчас идут активные переговоры, многие ближневосточные лидеры хотели бы со мной переговорить. Я не уверен, что буду с ними разговаривать", — сказал Байден, которому был задан вопрос о высоких ценах на бензин в ходе общения с избирателями.

"Возможность их снизить зависит немного от Саудовской Аравии и некоторых иных вещей, которые готовятся", — добавил он.

Кроме того, президент пообещал "драматическое" снижение цен на топливо на американском рынке в ближайшие два-три года.

"Вы увидите драматическое падение, драматическое падение в том, что произойдет в отношении цен на бензин по мере того, как мы продвигаемся в следующие два-три года", — сказал Байден.

Альянс ОПЕК+ из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса, с мая прошлого года сократил свою добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере стабилизации ситуации сделка корректировалась. А с августа 2021 года альянс увеличивает добычу на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно, рассчитывая к концу сентября 2022 года постепенно выйти из своих обязательств по ее сокращению. На сентябрь они составляют 4,96 миллиона баррелей в сутки.

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