МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 22 октября, выросли на 4,3 миллиона баррелей, или на 1% — до 430,8 миллиона баррелей, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны. "Шоковая ситуация": у США осталось нефти на полтора месяца

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали роста показателя на 1,9 миллиона баррелей.

При этом стратегический резерв нефти в стране снизился на 1,1 миллиона баррелей, или на 0,2% — до 614,2 миллиона баррелей, также сообщает министерство. А запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) за отчетную неделю уменьшились до 27,3 миллиона с 31,2 миллиона баррелей неделей ранее.

Запасы бензина в США за ту же неделю уменьшились на 2 миллиона баррелей (на 0,9%), до 215,7 миллиона. Аналитики прогнозировали снижение показателя на 2,3 миллиона баррелей.

Запасы дистиллятов снизились на 0,4 миллиона баррелей (на 0,3%) и составили 125 миллионов баррелей. Прогнозировалось их уменьшение на 1,9 миллиона баррелей.

ДОБЫЧА НЕФТИ

Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 22 октября, осталась на уровне предшествовавшей недели в 11,3 миллиона баррелей в сутки в среднем, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны.

В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 11,325 миллиона баррелей в сутки.

Добыча нефти в стране в прошлом году составила в среднем 11,283 миллиона баррелей в сутки.

Точные данные о добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По предварительным данным, добыча нефти в августе составила 11,06 миллиона баррелей в сутки, в сентябре — 10,56 миллиона.

Минэнерго США 13 октября понизило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года до 11,02 миллиона баррелей в сутки, а на 2022 год — повысило до 11,73 миллиона баррелей в день.