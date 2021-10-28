ВАШИНГТОН, 27 окт — ПРАЙМ. Политика администрации действующего президента США Джо Байдена, включившего переход к "зеленой энергетике" в свою повестку, стала одним из факторов, спровоцировавших рост цен на нефть, заявил РИА Новости бывший комиссар Техасской железнодорожной комиссии (Texas RRC, регулирует нефтяную отрасль в штате) Райан Ситтон. Байден назвал сумму ущерба от глобального потепления

"Безусловно, на мой взгляд, это одна из самых больших проблем, с которыми сегодня сталкивается отрасль. Вероятно, за последние 18, и определенно за 12 месяцев объем капиталовложений в нефтегазовые разработки резко упал по сравнению с тем, каким он был на протяжении более чем 10 лет. Во многом это связано с тем, что инвесторы прислушиваются к политикам, которые заявляют, что мы собираемся отказаться от нефти", — сказал Ситтон.

По его словам, за последний год администрация Байдена и различные политические движения, протестующие против использования нефти и газа, "сформировали среду", которая не способствует долгосрочной стабилизации цен на мировом энергетическом рынке.

"Это не единственная причина, почему на рынке стало меньше нефти. Политическое позирование идет в связке с пандемией COVID-19, во время которой цены на энергоносители снизились и держались на низком уровне очень долгое время, поскольку многие операции по нефте- и газодобыче прекратились. Таким образом, из-за совокупности этих факторов сегодня в мире попросту не хватает нефти, чтобы удовлетворить весь спрос", — объяснил бывший комиссар нефтяного регулятора Техаса.

Альянс ОПЕК+ из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса, с мая прошлого года сократил свою добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере стабилизации ситуации сделка корректировалась. А с августа 2021 года альянс увеличивает добычу на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно, рассчитывая к концу сентября 2022 года постепенно выйти из своих обязательств по ее сокращению.

США на фоне роста цен на бензин в стране до максимумов с 2014 года уже неоднократно заявляли, что контактируют с ОПЕК по поводу ситуации на нефтяном рынке. Однако члены ОПЕК+, в том числе Саудовская Аравия, пока предпочитают придерживаться текущих параметров сделки, воздерживаясь от более интенсивного наращивания добычи.

Меж тем цены на нефть также обновляют многолетние максимумы. Так, 18 октября стоимость нефти марки Brent поднималась выше отметки в 86 долларов за баррель впервые с 4 октября 2018 года, а WTI 20 октября превысила 84 доллара за баррель впервые с октября 2014 года.