МОСКВА, 31 окт – ПРАЙМ. Заявление президента России Владимира Путина о том, что цены на нефть могут вырасти до ста долларов за баррель, встревожило Соединенные Штаты, Японию и Индию, пишет Bloomberg. США призывают потребителей нефти добиваться от ОПЕК+ расширения поставок

По словам авторов статьи, после заявления российского лидера страны-потребители начали оказывать сильнейшее за последние годы дипломатическое давление на ОПЕК+, чтобы объемы добычи "черного золота" увеличились.

"Администрация Байдена все больше обеспокоена ростом цен на бензин, которые достигли семилетнего максимума, и уже несколько недель призывает ОПЕК+ добывать больше нефти", — отмечают они.

Япония пошла на редкий для себя шаг и присоединилась к таким призывам, такую же позицию высказала Индия. Китай пока хранит молчание, при этом разделяя ту же точку зрения.

"Официальные лица США, Японии и Индии разговаривали между собой в частном порядке, а также обращались к другим крупным потребителям и странам — производителям нефти. Призывы начались около трех недель назад, но в последние дни усилились после того как цены превысили 85 долларов за баррель", — говорится в статье.

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