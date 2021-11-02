МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден заявил, что рост мировых цен на нефть обсуловлен отказом России и ОПЕК от дополнительной добычи энергоресурсов.

"Если посмотреть на цену на бензин, на нефтяные цены, это на данный момент последствие отказа России или стран ОПЕК качать больше нефти. Посмотрим, что с этим произойдет рано или поздно", — сказал американский лидер в Глазго на пресс-конференции.

Президент США также заявил, что Россия и Китай "не явились" на форум G20 в Риме. Байден отметил, что от президента РФ Владимира Путина нет информации о том, что он собирается делать по вопросам климата.

Байден также подверг критике Китай. Президент США заявил, что КНР претендует на мировое лидерство, однако не принимает учвстия в таких саммитах, как G20.

"То же самое с Путиным в России. У него тундра горит. У него буквально горит тундра. У него очень серьезные проблемы с климатом, но он молчит относительно желания что-либо делать", — заключил Байден.