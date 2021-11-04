СЕВАСТОПОЛЬ, 4 ноя — ПРАЙМ. Россия и Белоруссия начинают поэтапно формировать совместные рынки нефти и газа, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Что касается энергетики, начинаем поэтапно формировать объединенные рынки нефти, газа и электроэнергии", — сказал он в ходе заседания высшего Госсовета Союзного государства в режиме видеоконференции.