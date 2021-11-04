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2021-11-04T18:18:11+03:00

2021-11-04T18:05:00+03:00

2021

https://1prime.ru/energy/20211104/835137104.html

Мишустин заявил о создании совместных рынков нефти и газа с Белоруссией

Энергетика

Новости

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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

Россия и Белоруссия начинают поэтапно формировать совместные рынки нефти и газа, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Что касается энергетики, начинаем поэтапно формировать... ПРАЙМ, 04.11.2021

нефть, энергетика, новости, газ, михаил мишустин, россия, белоруссия

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60