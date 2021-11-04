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2021
https://1prime.ru/energy/20211104/835137104.html
Мишустин заявил о создании совместных рынков нефти и газа с Белоруссией
Энергетика
Новости
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Россия и Белоруссия начинают поэтапно формировать совместные рынки нефти и газа, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Что касается энергетики, начинаем поэтапно формировать... ПРАЙМ, 04.11.2021
нефть, энергетика, новости, газ, михаил мишустин, россия, белоруссия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
СЕВАСТОПОЛЬ, 4 ноя — ПРАЙМ. Россия и Белоруссия начинают поэтапно формировать совместные рынки нефти и газа, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Что касается энергетики, начинаем поэтапно формировать объединенные рынки нефти, газа и электроэнергии", — сказал он в ходе заседания высшего Госсовета Союзного государства в режиме видеоконференции.