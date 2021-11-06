МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Высокие цены на газ привели к тому, что 91% предприятий Украины не могут продолжать работать и в скором времени разорятся, рассказал бывший министр экономики республики Виктор Суслов в эфире канала Newsone. СМИ узнали, как Германия проигнорировала Польшу по "Северному потоку-2"

Предприятия получают большие счета за топливо — 30-50 тысяч гривен за тысячу кубометров газа, и для подавляющего большинства это слишком большие суммы, объяснил экс-чиновник.

"Вероятно, что многие предприятия остановятся и будут признаны банкротами", — заявил Суслов.

Экс-министр прогнозирует сокращение налоговых поступлений в бюджет, рост безработицы и социальной напряженности, связанные с прекращением работы предприятий.

Резкий рост цен на газ в Европе также ударил и по Украине: в стране образовался дефицит энергоресурсов. В стране продолжают сокращаться запасы угля, а большинство ТЭС уже не работают. Ранее бывший министр финансов Данилюк сообщил о подготовке властей Украины к веерным отключениям электричества в стране.

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