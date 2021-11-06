МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. Украина начала импорт электроэнергии из соседних стран. Запасы угля на ТЭС продолжаются сокращаться. Ограниченная пропускная способность морских портов и железной дороги не позволяет обеспечить ТЭС углем в необходимом объеме во время отопительного сезона. Поставки электроэнергии на Украину из-за рубежа продолжатся. Угольная петля. Почему Россия и Белоруссия вновь помогают Украине

АВАРИЙНАЯ ПОМОЩЬ

2 ноября Белоруссия в соответствии с договором об оказании аварийной помощи поставила Украине электроэнергию, используя 500 МВт передающих мощностей. Поставка была произведена по запросу украинской стороны с 14:00 до 21:00. По оценкам экспертов, за семь часов Украина получила около 3500 КВт-ч электроэнергии.

Министерство энергетики Белоруссии подтвердило факт поставки электроэнергии в соседнюю страну, но особо подчеркнуло, что "о долгосрочных коммерческих поставках, помимо заключенных ранее, в данном случае речи не идет".

Закупка у Белоруссии вызвана истекшим 1 ноября мораторием на импорт электроэнергии из Белоруссии и России. По заявлениям украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля, решение о закупках электроэнергии в соседних странах украинские энергетические компании принимают самостоятельно.

До окончания моратория "Укрэнерго" объявил аукционы на импорт электроэнергии. "Энергоатом" еще на прошлой неделе забронировал почти все мощности линий электропередач между Белорусскией и Украиной на ноябрь для импорта электроэнергии. Помимо "Энергоатома" восемь украинских компаний забронировали 2200 МВт мощностей для получения электроэнергии из России — "страны-агрессора" для официального Киева.

В прошлом Украина периодически покупала электроэнергию в соседних странах, когда собственная генерация не могла обеспечить внутренние потребности страны. Эти поставки позволяют обеспечить сбалансированную работу энергосистемы и не допускать веерных отключений потребителей.

Стоит отметить: Киев запросил аварийную помощь не только у Белоруссии, но и у Словакии. Так называемому Бурштынскому (Янтарному) энергоострову потребовалось 100 МВт мощности от энергетической системы Словакии. Этот энергоостров представляет собой выделенную часть энергетической системы Украины, она в большой степени интегрирована в энергетическую систему ЕС. По официальным данным Укрэнерго, в октябре Бурштиныский энергоостров экспортировал электроэнергию в Европу.

Аварийные поставки электроэнергии в начале ноября являются подтверждением полного провала подготовки к отопительному сезону.

В стране больше половины всей электроэнергии производится на АЭС, при этом атомная энергетика способна обеспечить только базовые потребности. Во время пика потребления — обычно это зима — быстро нарастить производство электроэнергии способны только ТЭС. Правительство Украины надеется, что эксплуатация 14 атомных блоков может обеспечить потребности страны в электроэнергии во время отопительного сезона. Всего на Украине имеется 15 атомных блоков на четырех действующих АЭС. Просчитались: Польша заплатит России за газ больше, чем отсудила

КРИТИЧЕСКАЯ НЕХВАТКА УГЛЯ

1 ноября запасы угля на 12 действующих ТЭС Украины составили 542,8 тыс. т — на 7% меньше, чем неделей ранее. Только на четырех ТЭС — все входят в компанию ДТЭК, принадлежащую олигарху Ринату Ахметову — фактические запасы превышали гарантированные. Гарантированные запасы — это минимальный объем угля, который должен находиться на ТЭС согласно условиям лицензии на деятельность.

По заявлениям представителей "Укрэнерго", аварийная поставка электроэнергии из Белоруссии и Словакии была запрошена из-за остановки двух блоков на ТЭС для проведения ремонтных работ. Еще один блок не был введен в эксплуатацию в срок, поскольку ремонтные работы на нем были продлены до 5 ноября. Все три выведенных из эксплуатации блока находятся на ТЭС, входящих в ДТЭК Энерго. Из-за нехватки угля государственные ТЭС не смогли увеличить производство, чтобы поддержать устойчивую работу энергетической системы. В результате, выработка электроэнергии упала ниже критического уровня и стране пришлось импортировать электроэнергию из-за рубежа, чтобы не прибегать к веерным отключениям — ограничивать энергоснабжение потребителей.

Правительство страны не способно решить проблему нехватки угля на ТЭС и винит в этом Москву, которая якобы неофициально запретила поставки энергетического угля на Украину. Однако в январе — сентябре этого года эта страна получила из России две трети от всего объема импортного угля.

Энергетический уголь на мировом рынке подорожал до рекордного уровня из-за растущего спроса со стороны Китая и других стран Восточной и Юго-Восточной Азии. В то же время государственные украинские ТЭС не получили дополнительных денег на закупку подорожавшего сырья. Никто не хотел замерзать: Европе предсказали газовые "голодные игры"

ДОШЛИ ДО ТОЧКИ

Министерство энергетики Украины ожидает, что в ноябре импорт угля в страну составит 562 тыс. т. Из них 200 тыс. планирует закупить государственная компания "Центрэнерго". Однако эксперты сомневаются в способности завезти такой объем угля из-за ограниченной пропускной способности украинских морских портов и железных дорог.

"Мы уже дошли до точки, когда уголь в необходимых объемах привезти уже невозможно… Мы не пройдем отопительный сезон без импорта угля или без импорта электроэнергии, а скорее всего без того и без другого", — заявил Дмитрий Марунич, украинский эксперт в области энергетики.

Украина располагает значительными запасами природного газа: на 1 ноября объем составлял 18 млрд куб. м. Это больше чем средний объем запасов в 2011-2019 годах. Но из-за очень высоких цен на газ использовать этот вид топлива для генерации электроэнергии было бы верхом расточительства.

Кроме того, если зима будет такой же холодной, как в прошлом году, то к концу отопительного сезона в феврале-марте газа не хватит даже для обеспечения потребностей населения и коммунальных служб. С целью экономии газа Киев откладывает начало отопительного сезона на всей территории страны, что приводит к увеличению потребления электроэнергии.

На этом фоне Киев вынужден закупать электроэнергию в Белоруссии и России, которые располагают избыточными генерирующими мощностями. Что касается поставок из Словакии, они возможны, но незначительные.

Украина превращается в вампира, который не может существовать без энергии соседних стран.