МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Добыча нефти "Лукойла" за три первых квартала без учета проекта "Западная Курна 2" снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,3%, до 58,251 миллиона тонн, при этом в среднесуточном выражении она не изменилась, сообщила компания. Доля Алекперова в "Лукойле" увеличилась

"За девять месяцев 2021 года добыча нефти без учета проекта "Западная Курна-2" составила 58,3 миллиона тонн, что в среднесуточном выражении соответствует уровню аналогичного периода 2020 года. При этом в третьем квартале 2021 года добыча нефти составила 20 миллионов тонн, что в среднесуточном выражении на 1,6% больше уровня второго квартала 2021 года", — говорится в сообщении.

Как отмечает компания, эта динамика определяется заключенным в апреле прошлого года соглашением ОПЕК+, которое привело к ограничению объемов добычи нефти группой "Лукойл" на территории России и частично за рубежом.

Так, в связи с соглашением добыча нефти группой в России в мае прошлого года была сокращена примерно на 310 тысяч баррелей в сутки, или на 19%, по сравнению с уровнем первого квартала, а затем постепенно восстанавливалась. В результате в третьем квартале текущего года добыча нефти группой в России была примерно на 210 тысяч баррелей в сутки выше уровня мая прошлого года.