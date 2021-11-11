МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко посоветовал Европе подумать о транзите газа и грузоперевозках, идуших через белорусскую территорию, прежде чем подвергать санкциям Минск. Слова Лукашенко приводит агентство Белта. Европейская экономика восстанавливается быстрее ожиданий

"Польша нас пугает, что закроет границу. Пожалуйста, закрывайте: меньше беглых туда будет перемещаться. Вопрос не в этом. Я просто послушал этих мерзавцев, которые вообще безголовые. А если мы закроем транзит через Беларусь?", — сказал Лукашенко.

По его словам, транзит через Украину не пройдет: там граница с РФ закрыта. Через Прибалтику дорог также нет.

"Если мы закроем для поляков и, к примеру, для немцев, что будет тогда? Мы не должны, защищая свой суверенитет и независимость, останавливаться — ни перед чем", — сказал Лукашенко.

Помимо этого, Лукашенко напомнил, что через Белоруссию проходит транснациональный экспортный газопровод Ямал — Европа. В последнее время объем поставок в Европу по нему значительно вырос.

"Мы обогреваем Европу, они нам еще угрожают, что закроют границу. А если мы перекроем природный газ туда? Поэтому я бы руководству Польши, литовцам и прочим безголовым порекомендовал думать прежде, чем говорить", — высказался он.

Лукашенко добавил, что если ЕС решит ввести "непереваримые" и "неприемлемые" санкции против Белоруссии, республика будет вынуждена отвечать.

"Как отвечать, мы с вами договаривались полгода назад", — заключил он.

Читайте также:

В МИД Германии рассказали о расширении санкций ЕС в отношении Белоруссии