АБУ-ДАБИ, 15 ноя — ПРАЙМ. "Лукойл" планирует добыть в следующем году, с учётом ограничений ОПЕК+, 83 миллиона тонн жидких углеводородов, об этом журналистам в кулуарах ADIPEC сказал глава компании Вагит Алекперов. СМИ сообщили, на сколько "Лукойл" сможет увеличить суточную добычу

"С учётом ОПЕК, ограничений — около 83 миллионов тонн", — ответил он на вопрос о планах добычи компанией на следующий год, уточнив, что речь идёт о жидких углеводородах.

"У нас около 30 тысяч баррелей в сутки. Мы надеемся, что если такими темпами будет идти увеличение объемов производства, то мы уже в конце января — феврале выйдем на полный потенциал своей добычи нефти и по России, и за рубежом", — также добавил он.

ЦЕНА НА НЕФТЬ

По словам Алекперова, Лукойл" закладывает в свой бюджет на 2022 год цену на нефть в 60 долларов за баррель.

"Наша оценка сегодня, то, что мы закладываем, это около 60 (долларов за баррель — ред.)", — сказал он в кулуарах форума ADIPEC, отвечая на вопрос о цене нефти в бюджете компании на следующий год.

При этом Алекперов отметил, что цена может колебаться и идти как вверх, так и вниз.