АБУ-ДАБИ, 15 ноя — ПРАЙМ. "Лукойл" заинтересован во вхождении в газовые и нефтяные проекты в Казахстане, рассказал журналистам глава компании Вагит Алекперов. "Лукойл" рассказал о планах по добыче жидких углеводородов в 2022 году

"Да, для нас интересны сегодня газовые проекты. Мы надеемся усилить свое присутствие на территории Казахстана… Вы знаете, мы вошли в два новых проекта, Женис и Аль-Фараби. У нас ещё есть инициативы", — сказал Алекперов в кулуарах форума ADIPEC, уточнив, что компании интересны проекты как по газу, так и по нефти.

Он добавил, что планирует обсудить этим инициативы на встрече с правительством Казахстана во вторник.

В сентябре президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что "Лукойл" определен стратегическим партнером страны при освоении каспийских месторождений углеводородов "Каламкас море" и "Хазар", общая стоимость проектов составляет около 5 миллиардов долларов. В октябре компания завершила приобретение у казахского "Казмунайгаза" доли 49,99% в проекте Аль-Фараби на каспийском шельфе. Ещё ранее между "Лукойлом", министерством энергетики Казахстана и "Казмунайгазом" был подписан контракт на разведку и добычу углеводородного сырья на участке Женис.

По словам Алекперова, за вхождение в Аль-Фараби компания ничего не платила, так как сейчас там проводятся геологоразведочные работы.

Кроме того, глава "Лукойла" рассказал, что ведёт переговоры по увеличению своего присутствия в ОАЭ. По его словам, консорциум уже создан, и в российской компании оценивают экономическую эффективность проектов там. Эти вопросы стороны обсудили на встрече в понедельник.

Он также упомянул, что компания заинтересована вернуться к работе в Иране, в случае, если со страны будут сняты санкционные ограничения, поскольку "Лукойл" хорошо знаком с геологией местных месторождений. Пока компания не планирует проводить встречи с новым министром нефти Ирана.