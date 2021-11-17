МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду вечером несколько сократили темпы снижения на данных о неожиданном уменьшении недельных коммерческих запасов в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.34 мск январские фьючерсы на нефть марки Brent дешевели на 0,56%, до 81,97 доллара за баррель, январские фьючерсы на WTI — на 0,71%, до 79,17 доллара за баррель. До выхода статистики нефть снижалась в цене на 0,8% и 1,1% соответственно.

Ранее минэнерго США сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 12 ноября неожиданно сократились 2,1 миллиона баррелей, или на 0,5%, до 433 миллионов баррелей. Аналитики, напротив, ожидали роста показателя — на 1,4 миллиона баррелей.

В то же время добыча в стране за отчетный период уменьшилась на 100 тысяч баррелей в сутки — до 11,4 миллиона баррелей в сутки.

Котировки нефти при этом остаются в "красной зоне" на ожиданиях по поставкам. Так, ранее президент США Джозеф Байден в беседе с председателем КНР Си Цзиньпином, по сообщениям СМИ, также призвал того высвободить нефть из стратегических резервов.