МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Администрация президента США Джо Байдена обратилась к некоторым странам, включая Китай, Индию, Южную Корею и Японию, с просьбой рассмотреть возможность высвобождения стратегических резервов нефти для регулирование цен на нее, пишут СМИ со ссылкой на источники. Нефть все дефицитнее: цены держатся из последних сил

"Администрация Байдена обратилась к некоторым крупнейшим странам-потребителям нефти, включая Китай, Индию и Японию, с просьбой рассмотреть вопрос о высвобождении запасов нефти в рамках скоординированных усилий по снижению мировых цен на энергоносители", — приводит агентство Рейтер слова источников, знакомых с вопросом.

По их словам, Штаты обратились к Токио с просьбой о сотрудничестве в борьбе с ростом цен на нефть. Официальный представитель министерства промышленности Японии сообщил, что по закону, Япония не может использовать резервы для снижения цен.

Как сообщают лица, знакомые с вопросом, управление государственных резервов Китая заявило, что работает над реализацией запасов нефти, но отказалось комментировать запрос США. Официальный представитель Южной Кореи подтвердил, что Соединенные Штаты попросили Сеул высвободить некоторые запасы нефти.

По словам источника из США, участвовавшего в обсуждениях, доля США в любом потенциальном высвобождении резервов должна составить более 20-30 миллионов баррелей, чтобы повлиять на рынки.

Несколько человек, знакомых с этим вопросом, предупредили, что переговоры не завершены и не принято окончательное решение о том, следует ли проводить какой-либо конкретный курс действий в отношении цен на нефть. Как пишет агентство, в Белом доме отказались комментировать содержание разговоров с другими странами.

В среду агентство Блумберг со ссылкой на South China Morning Post сообщило о том, что на виртуальном саммите президент США Джо Байден попросил китайского лидера Си Цзиньпина высвободить часть стратегических резервов нефти. Однако официально информация об этом пока не подтвердилась. С сентября цена на нефть марки Brent выросла на 8% за два месяца, поднявшись до 86 долларов за баррель, но с начала ноября – опустилась на 5,25%. В среду на фоне новостей о просьбе Байдена к китайскому руководству Brent подешевела до 80 долларов за баррель впервые с 7 октября.