КИЕВ, 22 ноя — ПРАЙМ. Американская компания Westinghouse и украинский "Энергоатом" в понедельник подписали два соглашения о сотрудничестве, предусматривающие запуск проектов строительства двух новых энергоблоков на Хмельницкой АЭС по технологии АР1000, трансляция подписания в рамках международной конференции "Атомные возможности для развития страны" шла на канале украинской компании в Youtube. На Украину прибыла первая партия угля из США

Первое соглашение предусматривает закупку услуг американской компании в проектировании энергоблоков, второе предусматривает закупку необходимого оборудования. Соглашения подписали врио президента "Энергоатома" Петр Котин и генеральный директор Westinghouse Патрик Фрагман.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в ходе рабочего визита в США сообщил, что компании подписали меморандум о реализации пилотного проекта строительства нового энергоблока на этой АЭС, а также еще четырех блоков по технологии Westinghouse, общая сумма инвестиций составит до 30 миллиардов долларов. На Украине действуют четыре атомных электростанции с 15 энергоблоками (все с реакторами ВВЭР), одна из которых, Запорожская АЭС с шестью энергоблоками общей установленной мощностью 6000 МВт, крупнейшая в Европе. По количеству энергетических реакторов Украина занимает десятое место в мире и пятое в Европе.

Киев в сентябре 2015 года денонсировал соглашение с РФ о постройке энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС. При этом "Росатом" ранее неоднократно заявлял, что заинтересован в реализации этого проекта и выполнил все необходимые для этого действия. По информации МИДа РФ, соглашение было прекращено 12 мая 2016 года. А в феврале текущего года в министерстве энергетики Украины заявляли, что считают целесообразным построить три новых атомных энергоблока — два на Хмельницкой и один на Ровенской АЭС, которыми будут замещены блоки, срок эксплуатации которых подходит к концу.

Украина в 2014 году договорилась с Westinghouse о поставках американского ядерного топлива на некоторые блоки украинских АЭС до 2020 года. В январе 2019 года глава минэнерго Украины заявлял, что доля ядерного топлива американской компании Westinghouse, используемого украинскими АЭС, составляет 46%, но после 2021 года она будет превышать долю импорта топлива из России.

По данным Westinghouse, топливо компании в том или ином соотношении используется на шести ядерных реакторах Украины. Бывший исполняющий обязанности главы украинского минэнерго Юрий Витренко заявлял, что Украина должна перейти на ядерное топливо из США вместо российского.