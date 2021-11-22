Американская Westinghouse намерена построить два энергоблока на Украине на Хмельницкой АЭС
КИЕВ, 22 ноя — ПРАЙМ. Американская компания Westinghouse и украинский "Энергоатом" в понедельник подписали два соглашения о сотрудничестве, предусматривающие запуск проектов строительства двух новых энергоблоков на Хмельницкой АЭС по технологии АР1000, трансляция подписания в рамках международной конференции "Атомные возможности для развития страны" шла на канале украинской компании в Youtube.
Первое соглашение предусматривает закупку услуг американской компании в проектировании энергоблоков, второе предусматривает закупку необходимого оборудования. Соглашения подписали врио президента "Энергоатома" Петр Котин и генеральный директор Westinghouse Патрик Фрагман.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский в ходе рабочего визита в США сообщил, что компании подписали меморандум о реализации пилотного проекта строительства нового энергоблока на этой АЭС, а также еще четырех блоков по технологии Westinghouse, общая сумма инвестиций составит до 30 миллиардов долларов. На Украине действуют четыре атомных электростанции с 15 энергоблоками (все с реакторами ВВЭР), одна из которых, Запорожская АЭС с шестью энергоблоками общей установленной мощностью 6000 МВт, крупнейшая в Европе. По количеству энергетических реакторов Украина занимает десятое место в мире и пятое в Европе.
Киев в сентябре 2015 года денонсировал соглашение с РФ о постройке энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС. При этом "Росатом" ранее неоднократно заявлял, что заинтересован в реализации этого проекта и выполнил все необходимые для этого действия. По информации МИДа РФ, соглашение было прекращено 12 мая 2016 года. А в феврале текущего года в министерстве энергетики Украины заявляли, что считают целесообразным построить три новых атомных энергоблока — два на Хмельницкой и один на Ровенской АЭС, которыми будут замещены блоки, срок эксплуатации которых подходит к концу.
Украина в 2014 году договорилась с Westinghouse о поставках американского ядерного топлива на некоторые блоки украинских АЭС до 2020 года. В январе 2019 года глава минэнерго Украины заявлял, что доля ядерного топлива американской компании Westinghouse, используемого украинскими АЭС, составляет 46%, но после 2021 года она будет превышать долю импорта топлива из России.
По данным Westinghouse, топливо компании в том или ином соотношении используется на шести ядерных реакторах Украины. Бывший исполняющий обязанности главы украинского минэнерго Юрий Витренко заявлял, что Украина должна перейти на ядерное топливо из США вместо российского.
https://1prime.ru/energy/20211122/835291608.html