МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. Добыча угля в Якутии растет опережающими темпами и достигнет в этом году рекордного уровня. "Эльгауголь", "Кольмар" и "Якутуголь" — лидеры по темпам добычи. Якутский коксующийся угль не уступает по качеству австралийскому. Ожидается, что поставки угля в Индию значительно увеличатся в ближайшее время. Эксперт рассказал, какое будущее ждет уголь

ЯКУТИЯ ИДЕТ НА РЕКОРД

Угольные компании наращивают добычу в Якутии опережающими темпами по сравнению с другими регионами. По официальным данным Министерства промышленности и геологии Республики Саха (Якутия), в январе-сентябре этого года добыча угля в республике выросла на 153% по сравнению с тем же периодом прошлого года, превысив 21 млн т. превысил общий годовой результат 2020 г. — 20,1 млн т.

Выступая на конференции "Уголь России и СНГ", министр промышленности и геологии Якутии Максим Терещенко сообщил, что добыча угля в республике в этом году достигнет исторического рекорда — 30 млн т.

"Якутский уголь может уверенно конкурировать с углем из Австралии, поскольку всё больше находит отклик среди ведущих мировых компаний. Угольные проекты Якутии являются перспективными и приоритетными не только для Дальнего Востока, но и для России в целом", — подчеркнул министр.

Недостаточная пропускная способность железных дорог Восточной Сибири и Дальнего Востока, прежде всего БАМа и Транссибирской магистрали — основное препятствие для роста добычи угля, которое тормозит развитие Якутии и Дальневосточного федерального округа.

Терещенко заявил, что работающие в Якутии угольные компании готовы наращивать добычу сырья, для чего реализуются инвестиционные проекты, вводятся в строй новые производственные объекты, закупается новая техника, повышается производительность труда. Угольная петля. Почему Россия и Белоруссия вновь помогают Украине

По прогнозам Министерства промышленности и геологии Саха (Якутии), в 2024 году добыча угля всех видов достигнет 80 млн т.

По данным ЦДУ ТЭК, в 2020 году из-за пандемии коронавируса добыча угля в России снизилась почти на 9% по сравнению с годом ранее — до 402,1 млн т. В январе — сентябре этого года добыча выросла в годовом исчислении на 8,7%, достигнув 319,07 млн т.

Лидерами по добыче угля в республике являются крупнейшие компании республики: "Эльгауголь", "Колмар" и "Якутуголь".

ЧУДО НА ЭЛЬГЕ

Самыми быстрыми темпами растет добыча на Эльгинском месторождении — одном из крупнейших месторождений коксующегося угля в мире, запасы которого оцениваются в 2,2 млрд т. Разработку ведет "Эльгауголь", которая в прошлом году перешла под полный контроль принадлежащей Альберту Авдоляну компании "А-Проперти".

Опираясь на поддержку государственной корпорации "Ростех", "А-Проперти" намерена инвестировать в разработку месторождения огромные средства — около 130 млрд руб. "Эльгауголь" планирует стремительными темпами наращивать добычу, которая должна в 2023 году достигнуть 45 млн т рядового угля. На месторождении создается горно-обогатительный комплекс для производства угольного концентрата в объеме 30 млн т/г. Добыча ведется открытым способом, который считается более дешевым, эффективным и безопасным по сравнению с шахтным.

Ожидается, что в этом году добыча "Эльгауголь" достигнет 18 млн т. В 2020 году добыча на Эльгинском месторождении составила 7 млн т.

Кроме того, к 2023 году планируется увеличить пропускную способность железной дороги Эльга — Улак до 30 млн т/г, чтобы обеспечить вывоз угольного концентрата и его доставку до морских терминалов — Вера и Ванино.

Протяженность железной дороги Эльга — Улак составляет 321 км, она связывает Эльгинское месторождение с БАМом. Эта железная дорога — единственный в России крупномасштабный проект в транспортной сфере, реализованный частной компанией. До 2020 года "Эльгауголь" и железная дорога Эльга — Улак принадлежали вертикально-интегрированной металлургической компании "Мечел".

Добываемый на Эльгинском месторождении уголь не уступает по качеству австралийскому углю, поэтому пользуется большим спросом в странах Азиатско-Тихоокеанского региона — прежде всего в Китае, Южной Корее и Японии.

"КОЛЬМАР" И "ЯКУТУГОЛЬ"

Компания "Колмар" планирует увеличить добычу до 22 млн т уже к 2022 году. Основным активом группы является горно-обогатительный комбинат "Игналинский", в который входят месторождения с запасами 764 млн т. В прошлом году "Кольмар" запустил в эксплуатацию первую очередь шахты "Игналинская" мощностью 6 млн т/г. После запуска второй очереди производственная мощность шахты достигнет 12 млн т/г, и она станет крупнейшей в России.

В настоящее время самой крупной по масштабам производства является шахта им. Владлена Ялевского, принадлежащая Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК) — лидера угольной отрасли России.

"Кольмар" экспортирует уголь в основном через терминал в порту Ванино, который может принимать балкеры (суда для перевозки насыпных грузов) дедвейтом до 120 тыс. т. В 2023 году планируется завершить расширение терминала, что позволит отгружать партии до 168 тыс. т и существенно сократить транспортные издержки.

Старейшая угольная компания региона "Якутуголь", подконтрольная "Мечелу", также увеличивает объемы производства и ожидает роста добычи до 11 млн т в ближайшие годы.

Росту добычу угля в России способствует благоприятная конъюнктура, которая сложилась на рынке АТР. Однако компании, добывающие коксующийся уголь в Якутии, намерены расширить рынки сбыта, увеличив поставки за пределы АТР — в Индию.

ПОТЕСНИМ АВСТРАЛИЮ

В конце прошлого года из-за обострения политических отношений Пекин запретил китайским компаниям покупать уголь в Австралии. Компаниям этой страны были вынуждены перенаправить экспортные потоки угля в другие страны — прежде всего в Индию. "Они что-то знают". Зачем Китай скупает уголь по всему миру

По оценке производителей, качество якутского угля очень высокое, поэтому он способен успешно конкурировать с австралийским на индийском рынке. По их мнению, поставки в Индию могут значительно вырасти. Индийское правительство недавно утвердило план развития сталелитейной отрасли страны, который предусматривает рост производственных мощностей по выплавке стали до 300 млн т/г к 2030-31 году.

В октябре министр энергетики ФР Николай Шульгинов и министр сталелитейной промышленности Индии Рам Чандра Прасад Сингх договорились о поставках российского коксующегося угля в объеме до 40 млн т/г. Меморандум об этом был подписан во время проведения форума "Российская энергетическая неделя".

По официальным данным, в 2020 году поставки коксующегося угля из России в Индию составили всего 1,2 млн т, в январе — сентябре этого года — 500 тыс. т.