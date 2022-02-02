МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 28 января, увеличились на 1,8 миллиона баррелей и достигли 418 миллионов, ожидают аналитики, опрошенные порталом DailyFX. Золото слабо дешевеет в рамках коррекции и в ожидании статистики из США

Соответствующие данные будут опубликованы в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны в среду, 2 февраля, в 18.30 мск.

В 13.00 мск европейское статистическое агентство Евростат опубликует предварительную оценку инфляции в еврозоне. Аналитики ожидают, что годовой рост потребительских цен в январе замедлился до 4,4% с 5% в декабре.

В 16.15 мск аналитическая компания Automatic Data Processing (ADP) обнародует данные об изменении числа рабочих мест в частных компаниях США за январь. Ожидается, что показатель вырос на 207 тысяч после роста в декабре на 807 тысяч.