Глава "Лукойла" рассказал Токаеву о реализации проектов в Казахстане
Глава "Лукойла" Вагит Алекперов рассказал президенту Казахстана о реализации проектов в стране
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АЛМА-АТА, 2 фев — ПРАЙМ. В пресс-службе президента Казахстана Касыма-Жомарт Токаева сообщили о его встрече с главой "Лукойла" Вагитом Алекперовым в Нур-Султане. По данным пресс-службы, они обсудили реализацию в Казахстане проектов с участием российской нефтяной компании.
Отмечается, что Токаеву был представлен отчет об итогах деятельности нефтяной компании в Казахстане и планах по реализации ряда совместных проектов в углеводородном секторе.
В пресс-релизе сказано, что Алекперов проинформировал Токаева о динамично развивающемся сотрудничестве между компанией "Казмунайгаз" и "Лукойлом" по проектам освоения казахстанского сектора Каспийского моря. Стороны заключили контракты на недропользование и начаты работы в рамках проектов Женис и Аль-Фараби. Также сообщается, что "Лукойл" является стратегическим партнером по освоению морских месторождений Каламкас-море и Хазар.
Согласно пресс-релизу, глава государства отметил важность максимального привлечения казахстанских компаний и местных трудовых ресурсов к осуществлению субподрядных работ.
https://1prime.ru/energy/20220202/835957603.html
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