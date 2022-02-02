АЛМА-АТА, 2 фев — ПРАЙМ. В пресс-службе президента Казахстана Касыма-Жомарт Токаева сообщили о его встрече с главой "Лукойла" Вагитом Алекперовым в Нур-Султане. По данным пресс-службы, они обсудили реализацию в Казахстане проектов с участием российской нефтяной компании. ФАС возбудила дело против "дочек" "Лукойла" и "Газпром нефти"

Отмечается, что Токаеву был представлен отчет об итогах деятельности нефтяной компании в Казахстане и планах по реализации ряда совместных проектов в углеводородном секторе.

В пресс-релизе сказано, что Алекперов проинформировал Токаева о динамично развивающемся сотрудничестве между компанией "Казмунайгаз" и "Лукойлом" по проектам освоения казахстанского сектора Каспийского моря. Стороны заключили контракты на недропользование и начаты работы в рамках проектов Женис и Аль-Фараби. Также сообщается, что "Лукойл" является стратегическим партнером по освоению морских месторождений Каламкас-море и Хазар.

Согласно пресс-релизу, глава государства отметил важность максимального привлечения казахстанских компаний и местных трудовых ресурсов к осуществлению субподрядных работ.