2022-02-07T15:05:00+03:00
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2022-02-07T15:05:00+03:00
2022
https://1prime.ru/energy/20220207/836007127.html
"Лукойл" отчитался о добыче нефти в 2021 году
Энергетика
Новости
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
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. ДОБЫЧА НЕФТИ ЛУКОЙЛА БЕЗ УЧЕТА ПРОЕКТА ЗАПАДНАЯ КУРНА-2 ЗА 2021 Г СОСТАВИЛА 79,313 МЛН ТОНН ПРОТИВ 77,206 МЛН ТОНН ГОДОМ РАННЕЕ — КОМПАНИЯ Новость дополняется ПРАЙМ, 07.02.2022
нефть, энергетика, новости, лукойл, добыча нефти
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. ДОБЫЧА НЕФТИ ЛУКОЙЛА БЕЗ УЧЕТА ПРОЕКТА ЗАПАДНАЯ КУРНА-2 ЗА 2021 Г СОСТАВИЛА 79,313 МЛН ТОНН ПРОТИВ 77,206 МЛН ТОНН ГОДОМ РАННЕЕ — КОМПАНИЯ
Новость дополняется