МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. ДОБЫЧА НЕФТИ ЛУКОЙЛА БЕЗ УЧЕТА ПРОЕКТА ЗАПАДНАЯ КУРНА-2 ЗА 2021 Г СОСТАВИЛА 79,313 МЛН ТОНН ПРОТИВ 77,206 МЛН ТОНН ГОДОМ РАННЕЕ — КОМПАНИЯ

Новость дополняется

 