БЕЙРУТ, 8 фев — ПРАЙМ. Российские компании "НК "Роснефть", ПАО "Лукойл" и ПАО "НОВАТЭК" рассчитывают на участие в объявленном Ливаном тендере на разведку и бурение новых месторождений, расположенных в море, рассказал в интервью РИА Новости посол России в Ливане Александр Рудаков. Цены на нефть снижаются в ожидании переговоров по Ирану

"Мы своевременно оповестили заинтересованные российские структуры и компании о таком предложении ливанской стороны. Передали соответствующую информацию в секретариат российской части межправительственной российско-ливанской комиссии по торговле и экономическому сотрудничеству (МПК), а также в российско-ливанский деловой совет. Указали при этом, что в Ливане рассчитывают на участие в тендере ПАО "НК "Роснефть", ПАО "Лукойл" и ПАО "НОВАТЭК", которое уже работает здесь в составе консорциума "Тоталь – Эни – НОВАТЭК", — сказал он.

В декабре прошлого года министр энергетики Ливана Валид Файад рассказал РИА Новости, что Бейрут заинтересован в участии российских компаний в тендере на разработку нефтяных и газовых месторождений в своей акватории.

Министр выразил готовность обсуждать предложения российской стороны "в любое время". Файад сказал, что готов посетить Москву для обсуждения ряда проектов, в которых могли бы участвовать российские компании, если подобное приглашение поступит от властей РФ.

В сентябре 2019 года бывший министр энергетики Ливана и водных ресурсов Нада Бустани рассказала в интервью РИА Новости о высоком интересе российских компаний к участию во втором этапе аккредитации для работы над развитием новых нефтяных месторождений в ливанских водах. О начале второго этапа аккредитации компаний, желающих работать над развитием еще пяти нефтегазовых блоков, Бустани официально объявила в начале апреля 2019 года. В мае 2020 года Бустани заявила, что ливанские власти рассчитывают, что стратегия российской стороны не изменится из-за пандемии коронавируса и обвала на нефтяных рынках и российские компании могут сохранить интерес к проектам Ливана в области нефти и газа.